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Выставки, секреты мастерства и уникальные изделия. В Верхнем городе Минска развернется ярмарка
Прикоснуться к культуре и истории белорусского народа. Ярмарка художественных ремесел уже 24 мая в Верхнем городе Минска. Там развернется выставка мастеров со всей страны. Это событие, к которому ремесленники готовятся целый год, чтобы продемонстрировать мастерство и поделиться знаниями с гостями.
Белорусские умельцы проводят мастер-классы за границей - в Индии, России, Казахстане, обучая секретам древних ремесел. Зарубежные гости учатся делать деревянные ложки, плести из соломки и шить полотна.