Выставки, секреты мастерства и уникальные изделия. В Верхнем городе Минска развернется ярмарка

Прикоснуться к культуре и истории белорусского народа. Ярмарка художественных ремесел уже 24 мая в Верхнем городе Минска. Там развернется выставка мастеров со всей страны. Это событие, к которому ремесленники готовятся целый год, чтобы продемонстрировать мастерство и поделиться знаниями с гостями.