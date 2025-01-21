За надежность и независимость: за что еще отдавали голос избиратели Витебска

21 января в Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Активную гражданскую позицию проявили жители регионов. Участки для избирателей расположены в максимально удобных местах - домах культуры, корпусах университетов, школах, общежитиях.

656 участков для голосования работают в Витебске. Еще 16 откроются 26 января, в основной день выборов. Во время досрочного голосования участки будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.

В средней школе № 45 имени В.Ф. Маргелова г. Витебска участков сразу 5 (микрорайон один из самых густонаселенных). Среди избирателей как люди почтенного возраста, так и молодежь. К примеру, среди голосующих на 54 участке много тех, кто недавно отметил новоселье (решить жилищный вопрос помогло государство).

"Арендное жилье предоставляется военнослужащим. Очень многое делается в плане быта. У нас прекрасная страна. Я люблю путешествовать по стране, бываю в разных городах в свободное время. Все очень красиво, великолепно", - рассказал один из избирателей.

Я люблю Беларусь за независимость, чистоту, надежность, уверенность, благополучие, законность. Наша страна с каждым годом цветет. Избиратель из Витебска

Ответственный момент сегодня был и для тех, кто впервые участвует в электоральной кампании. Елизавета Меньшикова проголосовала на участке в родной школе. Получила целевое направление и после учебы в университете вернется сюда молодым специалистом. Выбор будущего педагога пал в пользу сильного и независимого государства, где заботятся о молодежи.

Елизавета Меньшикова:

"Голосовала за мирное небо над головой, чтобы все родные были в порядке, а также за счастливое будущее и надежность, образование, чтобы все находилось на уровне".

Ирина Лошакова, председатель комиссии участка для голосования № 54 по выборам Президента:

"Атмосфера царит очень добродушная. Мы все понимаем, что делаем одно большое дело. Понимаем, какая ответственность лежит на каждом, ведь это выбор будущего своей страны".