Заморозки и ураганный ветер - чем еще удивит капризный апрель в последние дни

Как прогнозируют синоптики, 28 апреля все еще сохранится шквалистый ветер до 20 м/с. Возможен дождь со снегом. Днем воздух прогреется до 7 тепла, а ночью в Минске и центральном регионе заморозки.

Дарья Видибор, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии

Дарья Видибор, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "Ночью заморозки до минус 3 градусов, а 29 и 30 апреля до 5 мороза. Местами минимальная температура составит  1-3градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется до  5-11 градусов выше нуля. Во второй половине недели осадков станет меньше, а температурный фон начнет постепенно расти".

По прогнозам Белгидромета, погода улучшится только в конце недели.

