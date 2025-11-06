Кривошеев: К 7 Ноября в стране открываются важные и нужные объекты для белорусов

7 Ноября не только исторический и семейный праздник, но уже и белорусская суверенная традиция улучшения качества жизни. Своим мнением поделился гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

"Что касается современной белорусской традиции, а это последние 30 лет, то у нас уже день 7 Ноября стал праздником, подарком белорусскому народу, - отметил он. - К этому дню открываются важнейшие инфраструктурные объекты, станции метро, атомная станция".

В нынешнем году в преддверии праздника была открыта важнейшая развязка на проспекте Независимости в Минске, в микрорайоне Лошица введена в строй детская поликлиника. И так происходит во всех регионах Беларуси - открываются важные и нужные людям объекты, отметил председатель БСЖ.