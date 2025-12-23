3.68 BYN
"Журналистика - это очень сложная профессия" - Марков о Форуме молодых журналистов
Беларусь - наш общий дом, который мы должны уметь защищать. Каждый - в своей сфере и на своем рабочем месте, в том числе и на поле информационном.
Где каждый клик может обернуться фейком, а искусственный интеллект активно захватывает умы людей. Как этому противостоять, каким оружием - 23 декабря обсуждали в Минске.
Форум молодых журналистов объединил более 250 участников - кто уже сегодня формирует завтрашний день медиапространства.
От амбициозных региональных корреспондентов до акул пера из столичных медиахолдингов и блогеров - более 250 участников объединил XII Форум молодых журналистов.
Тема этого года - "За пределами кликбейта". Во главе угла - качество, точность и правдивость информации.
Каролина Шацкая, участница Форума молодых журналистов:
"Я студентка первого курса. Форум молодых журналистов для меня впервые. Я заряжена просто на то, чтобы у всех спикеров спросить что-то интересное, что-то такое, что выведет их на какую-то новую тему, чтобы мы с ними могли подискутировать".
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Самое главное, молодые журналисты обладают тем уникальным навыком, пониманием того, что нужно молодой аудитории. Начиная от сленга, заканчивая тенденциями, как вы говорите, трендами, формирования контента для социальных сетей и мессенджеров, вот этот хронометраж, слова, подход, динамика и так далее. У вас это получается лучше, чем даже у тех, кто является вашими наставниками".
Кибербезопасность, ответственный контент. На лекциях и мастер-классах от профессионалов в фокусе тема работы в эпоху ИИ и фейков.
Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:
"Сегодня искусственный интеллект на вооружении молодых журналистов, он точно так же помогает, но обязательно при этом нужно быть в контексте, нужно разбираться в том, о чем ты пишешь. Потому что нейросети - всего лишь языковые модели: западные либо восточные (китайские), либо российские. И для того, чтобы действительно донести правду, истину до своего зрителя, читателя, подписчика, нужно понимать, о чем ты пишешь".
В Минске наградили победителей конкурса молодых журналистов "Пресс-код"
Лучшие из лучших (а это 14 молодых журналистов) награждены дипломами и памятными призами
По традиции во время форума наградили и победителей IV Республиканского конкурса "Пресс-код", который в этом году побил рекорды по числу участников. В адрес оргкомитета поступило более 350 заявок.
"Я представляла проект "Наш регион". Честно, меня переполняют эмоции. Я счастлива, потому что это результат работы не только моей, но и всей съемочной группы. Правда, очень рада ", - рассказала Карина Немцева, победительница Республиканского конкурса "Пресс-код".
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Наверное, на таких людях вся журналистика и будет всегда строиться - на тех, кто действительно (мне не нравится слово "горит") пытается достичь успеха в своей профессии, потому что если у тебя такого стремления нет, если ты не хочешь становиться лучшим, если у тебя нет никаких стремлений для того, чтобы делать лучшие материалы, делать лучшие видео, просто становиться лучшим в своей профессии, значит, ты, наверное, ошибся дверью. И вот этот момент, мне кажется, нужно понимать каждому молодому журналисту, каждому молодому человеку, который просто выбирает себе профессию. Потому что журналистика - это не просто профессия, это очень сложная профессия. И именно эта профессия (недаром называют журналистов четвертой властью) - один из столпов государства, поэтому в ней надо быть лучшим".
Сейчас то самое время, когда новые формы подачи информации пробовать можно и нужно. Главное, чтобы журналистика работала на благо своей страны.