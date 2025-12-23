В Минске наградили победителей республиканского конкурса "Пресс-код"

В Минске стартовал XII Форум молодых журналистов "За пределами кликбейта". В рамках мероприятия проходит и награждение победителей конкурса среди журналистов "Пресс-код".

Награждение победителей республиканского конкурса "Пресс-код"

Стали известны имена победителей 4-го Республиканского конкурса "Пресс-код". Лучшие из лучших (а это 14 молодых журналистов) награждены дипломами и памятными призами.

Жюри оценивало работы участников в семи номинациях и в двух возрастных категориях. В этом году особенно символична и тематика конкурса. В фокусе сохранение памяти о Великой Отечественной войне и укрепление семейных ценностей.

Милана Дудко, победительница республиканского конкурса "Пресс-код":

"Я приехала из Гродно, работаю корреспондентом в областном издании "Гродненская правда". Конечно, я рада, что победил мой проект, потому что это очень теплая, очень добрая история. Она состоит из 10 выпусков, работала я над этим проектом долгое время в прошлом году. Поэтому только самые лучшие эмоции и большая благодарность, что такая высокая оценка".

"Я представляю телерадиокомпанию "Могилев", номинация "Лучший видеоблог". Я представляла проект "Наш регион". Честно, меня переполняют эмоции. Я счастлива, потому что это результат работы не только моей, но и всей съемочной группы. Правда, очень рада, уже не терпится разделить эту победу с коллегами", - рассказала Карина Немцева, победительница республиканского конкурса "Пресс-код".

Более 250 участников собрал в Минске XII Форум молодых журналистов Его главными темами стали кибербезопасность, ответственный контент и выживание в эпоху ИИ и фейков 23.12.2025 09:52

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Наверное, вот на таких людях вся журналистика и будет всегда строиться. Те, кто действительно (мне не нравится слово "горит"), те, кто пытается достичь успеха в своей профессии, потому что если у тебя такого стремления нет, если ты не хочешь становиться лучшим, если у тебя нет никаких, скажем, стремлений для того, чтобы делать лучшие материалы, делать лучшие видео, просто становиться лучшим в своей профессии, значит, ты, наверное, ошибся дверью. И вот этот момент, мне кажется, нужно понимать каждому молодому журналисту, даже вообще каждому молодому человеку, который просто выбирает себе профессию. Потому что журналистика - это не просто профессия, это очень сложная профессия. И именно эта профессия (недаром называют журналистов четвертой властью) - один из столпов государства, поэтому в ней надо быть лучшим".