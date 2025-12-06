Зимние волшебники начинают принимать гостей - в Беловежскую пущу вернулась Снегурочка

6 декабря в Беловежской пуще дали старт зимнему туристическому сезону. В поместье Деда Мороза после 9 месяцев отсутствия вернулась Снегурочка. Встретить внучку главного волшебника Беларуси пришли не только дети и их родители, среди почетных гостей был и Дед Мороз из Великого Устюга.

Беловежская пуща без преувеличения то самое место, где каждый декабрь рождается новогодняя сказка для всей Беларуси. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда за волшебством. 6 декабря через главные ворота поместья вошли первые гости зимнего сезона - Стужа, Вьюга, Матушка Зима.

Дед Мороз снова встретил свою внучку-помощницу - Снегурочку. Без нее здесь не начинается ни один новогодний сезон. Появилась она необычно - на почтовом автомобиле.

Дед Мороз и Снегурочка:

"В Антарктиде нам скучать не приходилось, мы там помогаем белорусским ученым, ухаживаем за пингвинами - нашими местными обитателями. Я не первый год встречаю свою внучку, но каждый раз с особым волнением. Время без нее тянулось очень долго. Но я благодарен всем своим гостям, которые приезжали в течение года в поместье и не давали скучать старику. И вот я дожил до этого радостного события и очень рад видеть внучку дома".

Приехал и специальный гость - российский коллега - Дед Мороз из Великого Устюга. А для ребят это двойной шанс загадать желание сразу двум главным зимним волшебникам - наверняка сбудется.

В гостях у пущанской семьи Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга:

"Совсем скоро наступит наш общий любимый праздник - Новый год! А с Новым годом придут хорошие, добрые дела и новые успехи. И дела добрые вершить вместе лучше и быстрее. И это просто здорово, замечательно, что дружба наша только крепнет!"

Их общее дело - дарить детям и взрослым чудо. И, судя по искренним улыбкам гостей, у них это получается. В этой доброй братской заботе и есть настоящее единство наших народов.

"Мы приехали из Гродно. Нам очень нравится здесь. Такая волшебная, сказочная атмосфера! Мы даже не ожидали, что окунемся в такую сказку, аж встрепенулось что-то внутри, вспомнили сразу детские советские сказки, ходим по локациям, смотрим. Очень красиво!" - поделились впечатлениями посетители.

На 15 гектарах поместья настоящая зимняя сказка

Сегодня на 15 гектарах поместья целый мир: интерактивные игры, сказочные маршруты, экскурсии, квесты, волшебные локации и сразу два фестиваля - "Огни зимы" и "Добрые волшебники". За сказкой в эту пору едут и дети, и взрослые. Чтобы ощутить ту самую атмосферу, приехали друзья из Борисова - семьи с детьми. Для них это путешествие - первый шаг к своей собственной новогодней традиции.

"Основная цель поездки - показать детям волшебство, мир сказок и хорошо провести время", - признался отец семейства.

"Мне нравится, что все тут такое радужное, красивое, светящееся, прямо праздник праздником, сказка сказкой!" - восхищается девочка.

"Я приехал сюда, чтобы увидеть Деда Мороза, Снегурочку и загадать желание", - говорит мальчик.