Беларусь и Лаос углубляют межпарламентское взаимодействие

Одна из целей подписания меморандума - придание дополнительного импульса совместной работе по развитию правовой базы двустороннего сотрудничества в сферах взаимной защиты секретной информации, правовой помощи по гражданским делам, по уголовным делам, об экстрадиции, сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, в области культуры.

Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), создана в 1977 году. В настоящее время членами АСЕАН являются 10 государств - Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. МПА АСЕАН имеет 23 наблюдателя. Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в сентябре 2011 года в Пномпене (Королевство Камбоджа) на 32-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН. Это открыло для нашей страны площадку для постоянного диалога со странами - членами организации по экономическим, политическим, социальным и гуманитарным вопросам. Белорусские парламентарии регулярно участвуют в мероприятиях по линии МПА АСЕАН, в том числе в ежегодной Генеральной ассамблее МПА АСЕАН.