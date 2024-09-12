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Беларусь и Лаос углубляют межпарламентское взаимодействие
Меморандум о сотрудничестве подписан между Национальным собранием Республики Беларусь и Национальным собранием Лаоса, сообщает БЕЛТА.
Подписи под документом поставили председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко и председатель Национального собрания Лаоса Сайсомфон Фомвихан.
Одна из целей подписания меморандума - придание дополнительного импульса совместной работе по развитию правовой базы двустороннего сотрудничества в сферах взаимной защиты секретной информации, правовой помощи по гражданским делам, по уголовным делам, об экстрадиции, сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, в области культуры.
Как сообщалось, белорусская парламентская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко с официальным визитом посещает Лаосскую Народно-Демократическую Республику.
Накануне спикер выступил на первом пленарном заседании 45-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи АСЕАН "Роль парламентов в укреплении взаимосвязи и инклюзивном росте АСЕАН".
Межпарламентская ассамблея Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), создана в 1977 году. В настоящее время членами АСЕАН являются 10 государств - Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. МПА АСЕАН имеет 23 наблюдателя. Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в сентябре 2011 года в Пномпене (Королевство Камбоджа) на 32-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН. Это открыло для нашей страны площадку для постоянного диалога со странами - членами организации по экономическим, политическим, социальным и гуманитарным вопросам. Белорусские парламентарии регулярно участвуют в мероприятиях по линии МПА АСЕАН, в том числе в ежегодной Генеральной ассамблее МПА АСЕАН.
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