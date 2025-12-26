Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь и Мьянма высказались за укрепление двустороннего сотрудничества в электоральной сфере

Наблюдатели из Беларуси на выборах в парламент Мьянмы обсудили с главой избирательной комиссии этой страны необходимость совместных усилий в вопросе защиты электорального суверенитета.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК Беларуси, встреча состоялась в Нейпьидо. Стороны высказались за то, чтобы укреплять двустороннее сотрудничество в электоральной сфере и в рамках деятельности Всемирной ассоциации избирательных органов.

Накануне белорусская делегация поделилась опытом проведения избирательных кампаний в стране, были отмечены также интенсивное развитие двусторонних связей и особая роль лидеров двух государств - Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. Также было заявлено о готовности к налаживанию активного межпарламентского диалога после формирования органов законодательной власти в Мьянме.

