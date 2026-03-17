Беларусь увеличит частоту рейсов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси летом 2026 года

Усиление экономических связей - важный аспект сотрудничества Беларуси и Грузии. 17 марта в Тбилиси проходит заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Это возобновление диалога бизнеса и госорганов спустя шесть лет. Тем самым две страны подтверждают готовность обсуждать спорные вопросы и искать взаимовыгодные решения.

Белорусский вице-премьер Юрий Шулейко встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Эта встреча проходила без прессы, главная тематика - двухсторонние отношения, новые проекты для сотрудничества.

Кстати, эти вопросы являются главными и на заседании межправкомиссии в Тбилиси. В последний раз межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству собиралась в Минске, поэтому эти переговоры важны. И это важный сигнал для бизнеса. Как заявляли во время вступительных слов белорусская и грузинская стороны, сегодня уровень товарооборота между двумя странами не соответствует потенциалу. Вице-премьер Беларуси предложил перспективное направление сотрудничества.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В числе перспективных совместных проектов стоит выделить инициативу по созданию в городе Батуми грузинско-белорусского торгового дома с широкой представленностью белорусских товаров: от стройматериалов до продукции легкой промышленности. Положительным примером всестороннего характера развития торгово-экономических отношений является рост взаимного оборота услуг. С 2020 года он вырос в 2,7 раза. В основном востребованы транспортные услуги, включая перевозки автомобильным и авиатранспортом, а также железнодорожным транспортом. Уверен, что развитие сотрудничества в сфере транспорта, логистики является необходимым условием для системного расширения экономического партнерства и идентификации взаимного товарооборота. Предлагаю поручить профильным ведомствам после вынужденного перерыва провести в текущем году очередное заседание белорусско-грузинской совместной комиссии по автомобильному сообщению".

Мариам Квривишвили, министр экономики и устойчивого развития Грузии:

"Усиление экономических связей представляет для нас важный аспект развития сотрудничества, и мы огромное внимание уделяем совместным усилиям в разных секторах. К сожалению, товарооборот не отражает наш экономический потенциал, особенно экспорт со стороны Грузии, он маленький и традиционно включает в себя традиционную грузинскую продукцию. И очень важно, чтобы прогресс был достигнут в рамках комиссии, с точки зрения увеличения экспорта алкогольных напитков из Грузии это будет очень важно".

На утренних двусторонних переговорах договорились об открытии в Беларуси агродома Грузии, который будет заниматься экспортом-импортом товаров из Беларуси в Грузию, из Грузии в Беларусь. С 2025-го мы уже начали поставлять крупный рогатый скот (мясные породы), теперь подписаны новые контракты.

Также Беларусь поставляет на этот рынок семена, но пока мало грузинской продукции на рынке Беларуси. Страна только развивает грузинские коньяки на родине, но в целом одно из перспективных направлений - это еще и туризм.

Загрузка рейсов из Беларуси в Грузию достигает 80 %. И белорусская авиакомпания, например, в летний период планирует увеличить частоту авиарейсов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Еще из тем, которые звучали здесь, - активная работа бизнес-союзов двух стран и нахождение ниш сотрудничества.