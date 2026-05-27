ЕЭФ-2026: расскажем о предстоящей повестке дня большого форума в Астане

Как ожидается, Астана станет центральной площадкой диалога госорганов, экспертов и бизнеса, а говорить будут о новых торговых связях, кооперации и об усилении роли ЕАЭС как одного из центров глобальной экономики.

Астана на 2 дня становится центром притяжения инициатив по развитию евразийской интеграции. 28 мая здесь стартует Евразийский экономический форум. Это ключевое событие для всех стран "пятерки", по традиции его принимает страна, которая председательствует в объединении.

Программа деловой части широка, но главный лейтмотив - это искусственный интеллект и цифровизация. Она сегодня охватывает весь мир и все отрасли, здесь важно не опоздать. Страны ЕАЭС договорились действовать синхронно на благо экономик каждой страны и всего объединения в целом. Искусственный интеллект создает дополнительные инструменты для анализа рынков, эффективного оперативного контроля, но в то же время создает и новые модели ограничения конкуренции. "Пятерка" ЕАЭС создавалась как пространство равных возможностей и торговли без барьеров. Поэтому участникам форума нужно будет найти баланс рисков и полезностей от использования искусственного интеллекта.

Главы государств - участниц ЕАЭС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b48884-4af0-4daa-afdf-dfc4551944f7/conversions/9cbf0f89-8154-4083-8d5c-69707e4e21de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b48884-4af0-4daa-afdf-dfc4551944f7/conversions/9cbf0f89-8154-4083-8d5c-69707e4e21de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b48884-4af0-4daa-afdf-dfc4551944f7/conversions/9cbf0f89-8154-4083-8d5c-69707e4e21de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46b48884-4af0-4daa-afdf-dfc4551944f7/conversions/9cbf0f89-8154-4083-8d5c-69707e4e21de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь всегда активно продвигала свои инициативы на "пятерку". В 2025 году во время ее председательства особое внимание уделялось устранению барьеров и расширению сотрудничества. ЕАЭС - это ключевая экономическая платформа на постсоветском пространстве, как подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что возможность в открытой и дружественной спокойной обстановке обсуждать любые, даже самые сложные проблемы - настоящая роскошь в современном мире. И в Беларуси такая возможность бережно сохраняется.

Страна в 2025-м сфокусировала внимание на конкретных целях: развитие технологического потенциала ЕАЭС, импортозамещение и создание бесшовного транспортного пространства.

На этом пути сделано немало. Цифровые технологии ускоряют доставку, а на пути следования появляются современные логистические хабы. На форуме будут говорить про цифровизацию документооборота, умные технологии на транспорте и новые торговые маршруты. Казахстан играет важную роль в этом движении товаров и услуг.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

"Для Беларуси это очень важный транспортный коридор поставок наших в Азию. Поэтому мы ценим наше партнерство и видим, что Казахстан активно инвестирует средства в развитие, расширение и модернизацию именно транспортных коридоров. Совершенствуются железные дороги, дороги для автомобильного транспорта. Есть ряд проектов, которые выполняются вместе с казахстанскими и китайскими партнерами по строительству больших логических хабов, которые будут располагаться на приграничных территориях и обеспечивать более быстрое прохождение грузов. Тем более Казахстан внедряет и цифровые системы в обслуживание таможенного и налогового законодательства. Они уже работают эффективно, что ускоряет прохождение грузов".

Интеграция ЕАЭС показывает эффективность работы сообща. ВВП союза за I квартал вырос на 1,7 %, инфляция - менее 3 %. По итогам года взаимная торговля может вырасти на 6 % - до 100 млрд долларов.

Алеся Абраменко, замминистра экономики Беларуси:

"За I квартал у Республики Беларусь взаимный торговый оборот со странами "пятерки" вырос на 117 % (при этом экспорт - на 120 %, импорт - на 115 %). Т. е. стороны делают все для того, чтобы в сложных макроэкономических условиях, с учетом мировых глобальных изменений, все-таки было движение вперед. В одних странах это движение более интенсивное, в других - менее интенсивное. Некоторые говорят о том, что должно быть опережающее развитие по сравнению с мировыми показателями. Мы считаем, что если хотя бы на уровне будем двигаться, это тоже хороший показатель".

На форуме речь пойдет также про укрепление экономических связей и повышение конкурентоспособности промышленности. За 2 дня пройдет не менее 30 мероприятий деловой программы: единая энергетическая интеграция, где главное - создание ликвидных рынков и прозрачных условий для каждой страны, цифровая модернизация общего аграрного пространства, трудовые ресурсы и развитие национальных электронных сервисов, а также госзакупки и маркировка товаров как подтверждение легальности производства продукции.

Евразийский экономический форум news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d2b610-ccc3-441d-90b4-9614f4517378/conversions/aac3959b-070f-47d1-8b56-1e1cbfad1e96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d2b610-ccc3-441d-90b4-9614f4517378/conversions/aac3959b-070f-47d1-8b56-1e1cbfad1e96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d2b610-ccc3-441d-90b4-9614f4517378/conversions/aac3959b-070f-47d1-8b56-1e1cbfad1e96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d2b610-ccc3-441d-90b4-9614f4517378/conversions/aac3959b-070f-47d1-8b56-1e1cbfad1e96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Страны Евразийского экономического союза нацелены в Астане на большой диалог. При этом будут учитываться национальные интересы каждого, но вырабатываться взаимовыгодные решения. На форуме обсудят промышленную кооперацию и эффективные бизнес-идеи. В ЕАЭС уже действует механизм финансовой поддержки совместных проектов, главное условие - чтобы в них приняли участие три страны.