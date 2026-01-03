3.71 BYN
МИД Беларуси категорически осуждает агрессию против Венесуэлы
Вооруженную агрессию США против Венесуэлы МИД Беларуси категорически осуждает и рассматривает ее как прямую угрозу международному миру и безопасности.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира. Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности. Ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами; информация об экстремальных происшествиях с ними не поступала".
Минск называет незыблемым право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы.