МИД Беларуси категорически осуждает агрессию против Венесуэлы

"Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира. Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме, ее персонал в безопасности. Ведется работа по мониторингу ситуации с белорусскими гражданами; информация об экстремальных происшествиях с ними не поступала".