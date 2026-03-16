От строительства до туризма: Беларусь и Рязанская область расширяют сотрудничество

О совместных экономических планах между Беларусью и Рязанской областью говорили в правительстве. Губернатор Рязанской области встретился с белорусским вице-премьером Анатолием Сиваком. Он курирует, в том числе, строительство. И отсюда сразу предложение - усилить торговлю материалами и услугами в этой отрасли.

Особое внимание также стоит обратить на социальную сферу и туризм. Вектор смещается с дальнего зарубежья на внутренние и межрегиональные маршруты. Главное - правильно использовать этот тренд.

Переговоры завершились подписанием соглашений о сотрудничестве, в том числе на уровне торгово-промышленных палат.

