От строительства до туризма: Беларусь и Рязанская область расширяют сотрудничество
Автор:Редакция news.by
О совместных экономических планах между Беларусью и Рязанской областью говорили в правительстве. Губернатор Рязанской области встретился с белорусским вице-премьером Анатолием Сиваком. Он курирует, в том числе, строительство. И отсюда сразу предложение - усилить торговлю материалами и услугами в этой отрасли.
Особое внимание также стоит обратить на социальную сферу и туризм. Вектор смещается с дальнего зарубежья на внутренние и межрегиональные маршруты. Главное - правильно использовать этот тренд.
Переговоры завершились подписанием соглашений о сотрудничестве, в том числе на уровне торгово-промышленных палат.