Посол Кубы о конференции в Минске: Беларусь становится центром рассуждений о проблемах безопасности
28-29 октября прошла III Минская международная конференция по евразийской безопасности. Какое влияние она оказывает в целом на мир, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Сантьяго Перес Бенитес.
Посол посетил все три конференции и с уверенностью сказал: "Я думаю, что Беларусь с этими конференциями становится центром, где рассуждают об очень многих интересных и важных проблемах безопасности".
Сантьяго Перес Бенитес:
"Вы привлекаете сюда многих политических экспертов, лидеров, академиков, вы привлекаете таланты, чтобы создать новое мышление в международных отношениях, их новый образ, потому что старый образ, как было сказано Александром Георгиевичем (Лукашенко - прим. ред.) и другими выступающими, просто изжил себя".
По его словам, мы находимся в переходном периоде, где нужно по-новому осмыслить все проблемы безопасности. А видение Запада, который до сих пор думает, что может диктовать условия в области безопасности, в области трактования международного права, потерпело крах.