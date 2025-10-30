Посол Кубы о конференции в Минске: Беларусь становится центром рассуждений о проблемах безопасности

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed0a4628-418f-4c03-af7f-b48775d8684e/conversions/ad62b199-071f-4ade-aaa6-28e01c6b1f4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed0a4628-418f-4c03-af7f-b48775d8684e/conversions/ad62b199-071f-4ade-aaa6-28e01c6b1f4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed0a4628-418f-4c03-af7f-b48775d8684e/conversions/ad62b199-071f-4ade-aaa6-28e01c6b1f4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed0a4628-418f-4c03-af7f-b48775d8684e/conversions/ad62b199-071f-4ade-aaa6-28e01c6b1f4d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

28-29 октября прошла III Минская международная конференция по евразийской безопасности. Какое влияние она оказывает в целом на мир, рассказал в "Актуальном интервью" Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Сантьяго Перес Бенитес.

Посол посетил все три конференции и с уверенностью сказал: "Я думаю, что Беларусь с этими конференциями становится центром, где рассуждают об очень многих интересных и важных проблемах безопасности".

Сантьяго Перес Бенитес:

"Вы привлекаете сюда многих политических экспертов, лидеров, академиков, вы привлекаете таланты, чтобы создать новое мышление в международных отношениях, их новый образ, потому что старый образ, как было сказано Александром Георгиевичем (Лукашенко - прим. ред.) и другими выступающими, просто изжил себя".