В Беларуси 21 января начинается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси

Сегодня начинается досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января 2025 года. В этот период вправе проголосовать избиратели, которые не смогут прийти на участки 26 января. Во время досрочного голосования участковые комиссии будут работать с 12.00 до 19.00 без перерыва.

26 января, в основной день выборов, голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.

На территории страны образовано 5325 участков для голосования. Избиратели, включенные в списки, смогут получить бюллетень для голосования при предъявлении паспорта (ID-карты). Кроме того, можно предоставить и другой документ, который подтверждает личность, - водительское удостоверение, удостоверение инвалида (если в нем есть фото) или пенсионное удостоверение. Для военнослужащих срочной службы предусмотрено предоставление военного билета, для работников государственных органов и организаций - служебного удостоверения. Если гражданин утерял паспорт (ID-карту) или их похитили, то органы внутренних дел выдают соответствующие справки, которые подтверждают личность. Молодежь может проголосовать по студенческому билету или билету учащегося.

Бюллетени для голосования изготовлены на белорусском языке. В эту кампанию они дополнены припиской для избирателей - предупреждением о том, что закон запрещает фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня, а также вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования. С обратной стороны бюллетень имеет цветовую защиту. Накануне голосования не менее двух членов участковой комиссии должны проставить подписи на оборотной стороне бюллетеня. В случае отсутствия таких подписей бюллетени будут признаваться недействительными.

В день выборов возможно голосование на дому по заявлениям избирателей. Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Избиратель может передать такую просьбу в участковую комиссию при содействии других лиц, например, родственников, соседей. Официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования не требуется. Избиратель может обратиться с просьбой об организации голосования по месту своего нахождения вплоть до 18.00 26 января.