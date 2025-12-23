3.68 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Кадровые вопросы, график, бюджет-2026. Состоялся доклад Дмитрия Крутого Президенту Беларуси
23 декабря состоялся доклад главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.
Основной темой стали кадровые вопросы. Обсуждался также график работы Президента на ближайшую и среднесрочную перспективу. График, как было отмечено, напряженный. И по требованию Александра Лукашенко должен быть максимально выверенным.
Отдельный вопрос - доработка важнейших проектов документов на предстоящий год. Президенту было доложено о подходах к формированию республиканского бюджета и государственной инвестиционной программы на 2026 год.
Главе государства также доложено, что в развитие состоявшегося большого совещания в Витебской области составлен и запущен в работу протокол поручений. Отдельное внимание было обращено на работу по наведению порядка на животноводческих объектах и мехдворах, а также закупку удобрений под весенне-полевой сев.
Главе Администрации Президента поручено обеспечить организацию и контроль по всем основным направлениям и задачам, поставленным на совещании, масштабировав эти процессы на всю страну в целом.