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Лукашенко и Путин после неформального саммита СНГ пообщались за закрытыми дверьми и без прессы
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин 25 декабря после неформального саммита СНГ провели двустороннюю встречу, сообщает БЕЛТА.
Встреча глав государств - участников СНГ состоялась на территории всесезонного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом. Открыл саммит Президент России Владимир Путин. Его страна в этом году завершает свое председательство в Содружестве и передает полномочия Таджикистану.
Протокольная часть переговоров, несмотря на неформальный статус саммита, оказалась достаточно продолжительной. Лидеры Содружества общались за закрытыми дверьми и без прессы. Затем они продолжили беседу в формате завтрака. Всего же встреча президентов, как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", длилась девять с половиной часов.
"Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один! О чем - пока неизвестно", - отметил медиаресурс.
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