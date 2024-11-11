Лукашенко и Путин после неформального саммита СНГ пообщались за закрытыми дверьми и без прессы

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин 25 декабря после неформального саммита СНГ провели двустороннюю встречу, сообщает БЕЛТА.

Встреча глав государств - участников СНГ состоялась на территории всесезонного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом. Открыл саммит Президент России Владимир Путин. Его страна в этом году завершает свое председательство в Содружестве и передает полномочия Таджикистану.

Протокольная часть переговоров, несмотря на неформальный статус саммита, оказалась достаточно продолжительной. Лидеры Содружества общались за закрытыми дверьми и без прессы. Затем они продолжили беседу в формате завтрака. Всего же встреча президентов, как сообщил Telegram-канал "Пул Первого", длилась девять с половиной часов.