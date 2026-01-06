Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко в Рождество посетит храм в деревне Околица Минского района

Церковь в честь иконы Божией Матери Млекопитательница в Околице
Церковь в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в Околице / Фото planetabelarus.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество посетит храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района, сообщает БЕЛТА.

Традиционно глава государства зажжет в храме рождественскую свечу, пообщается с прихожанами и священниками.

Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница", история которой уходит в XVI век. Облик церкви определяют черты древнерусского зодчества.

Ранее глава государства поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В поздравлении Александр Лукашенко отметил, что рождественские традиции составляют неотъемлемую часть богатейшего культурного и духовного наследия Беларуси, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия.

