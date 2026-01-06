Лукашенко в Рождество посетит храм в деревне Околица Минского района

Церковь в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в Околице / Фото planetabelarus.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c21da8bd-605b-41c6-bdd8-45e208428c3a/conversions/c92c783e-ad65-4c72-bfc7-90807c96ee18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c21da8bd-605b-41c6-bdd8-45e208428c3a/conversions/c92c783e-ad65-4c72-bfc7-90807c96ee18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c21da8bd-605b-41c6-bdd8-45e208428c3a/conversions/c92c783e-ad65-4c72-bfc7-90807c96ee18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c21da8bd-605b-41c6-bdd8-45e208428c3a/conversions/c92c783e-ad65-4c72-bfc7-90807c96ee18-xl-___webp_1920.webp 1920w Церковь в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в Околице / Фото planetabelarus.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество посетит храм в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница" в деревне Околица Минского района, сообщает БЕЛТА.

Традиционно глава государства зажжет в храме рождественскую свечу, пообщается с прихожанами и священниками.

Церковь в Околице была заложена в 2017 году. Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери "Млекопитательница", история которой уходит в XVI век. Облик церкви определяют черты древнерусского зодчества.