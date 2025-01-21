МАЗ открывает новое автобусное производство - Президент посмотрел и дал оценку

МАЗ открывает новое автобусное производство. Площадки по сборке пока работают в тестовом режиме, но уже через несколько дней цеха зашумят. МАЗ - предприятие-легенда. Основанный в 40-х годах XX столетия, он был и остается одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении. Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают в четырех десятках стран мира. Как подчеркнул глава государства, он горд, что нашей стране удалось сохранить такое производство. Главное - повышать качество, чтобы быть конкурентоспособными. Александр Лукашенко пообщался с экипажами МАЗ-СПОРТавто. Ребята готовятся к новому старту. Машины МАЗ во время гонок проходят настоящий краш-тест. Президент ориентирует, что конструкторы должны делать выводы и еще больше совершенствовать технику. Тем более это отличная реклама предприятию. Пообщался глава государства и с целым трудовым коллективом о будущем предприятия, о тех, кто сегодня хочет не на завод, а в блогеры. Спросили у Александра Лукашенко и о том, может ли государство фильтровать в интернете трафик, навязываемый беглыми.

История длиной в 80 лет. Дело всей жизни для многочисленных трудовых династий и новая история для молодого поколения. За 30 лет в суверенной стране выросла конструкторская школа, появились все виды пассажирской и не только техники. Все это разрабатывали своими силами.

МАЗ - это громкий бренд, также гремит и его команда МАЗ-СПОРТавто. Ралли на гоночных автомобилях. Наши МАЗы испытаны критически низкими температурами и даже пустыней.

В команде МАЗ-СПОРТавто есть и девушки. Надо ли рассказывать про их характер и выдержку?!

На счету команды 54 гонки, 34 из них - призовые и победные. Сезон 2023 был тотально успешным - взяли все победы на ралли. Президент лично поддержал. По распоряжению Александра Лукашенко команде была предоставлена вся необходимая помощь. В стиле нашего Президента: будет результат - будет поддержка.

"Когда на международных экранах во всем мире МАЗ, все начинают думать, а что это за завод, который "убивает" всех на трассе. Это наш МАЗ, наша гордость, это реклама. И реклама не только автозаводу, но и всей стране, всей автомобилестроительной отрасли Беларуси. Вот в чем мой интерес", - сказал глава государства. В командах МАЗ-СПОРТавто в большинстве люди опытные и сделавшие себе имя. Но есть и новая генерация. Они не просто штурманы и механики, в случае поломки (а это неизбежный факт) сами их оперативно устраняют. Да и вообще специалисты широкого профиля, знают, как собрать такую машину.

Глава государства интересовался состоянием дел в команде, отметив важность в будущем подготовки достойной смены. "Он должен вырастить троих-пятерых (пилотов - прим. ред.), а то и два экипажа. Таких, как он. Ибо он уйдет, и что дальше..." - сказал Президент о Сергее Вязовиче. Президенту доложили, что такая задача ставится: в ближайшие 3 года вырастить 2 экипажа, которые будут достойными конкурентами. Вот эти самые машины одновременно дома на колесах. Командировки по длительности разные: 2 недели, а может быть и месяц за рулем. Все в зависимости от старта и финиша.

Президенту подарят спортивную форму команды. Сразу две копии фотографии с того триумфального дня, когда обошли россиян и запечатлели момент на Красной площади. Одна фотография в музей Дворца Независимости, вторая будет талисманом - автограф на удачу.

Для МАЗа прошлый год стал самым успешным за последнее десятилетие по росту объемов производства и прибыли от реализации. Здесь постоянно думают над снижением себестоимости. Давно перестроились на работу в "известных обстоятельствах" и в их честь даже называют свою продукцию. Например, в инновационной линейке есть антисанкционный электробус. Конечно, есть куда расти. Поэтому для выпуска новой технологичной продукции Минский автозавод продолжает строительство. Новые цеха для автобусного производства построили быстрее, чем планировали - за 1,5 года.

Пока здесь нет людей, площадка, как говорится, работает в тестовом режиме. Но вот буквально через пару дней на свои рабочие места придут люди и цех зашумит. Собирать будут автобусы третьего поколения. Они как на двигателях внутреннего сгорания, так и на газовых и электрических.

"Неплохо же построили. Умеют", - оценил производственную площадку Президент. Сам же технологический этап Александр Лукашенко сравнил с производством самолетов, поскольку техника создается не на конвейере, это очень тонкая работа, настоящее ремесло. "У нас здесь 40 тыс. кв. м. Здесь находится весь технологический процесс от первого элемента, который мы вырежем, до готового автобуса. Сейчас мы в одном месте режем, в другом - варим, в третьем - собираем, а потом, если какой-то сбой с комплектующими, транспорт вытаскиваем на улицу вне зависимости от погодных условий и опять затаскиваем. А теперь мы будем работать так, как все мировые компании. Это площадка мирового уровня, - заявил Валерий Иванкович. - У нас 3 заготовительные линии, по ним мы можем вести сразу три типа автобусов. То, что у нас технологически не получалось в сегодняшних условиях". "Во всем мире так или роботы работают?" - уточнил глава государства. "Роботы работают, когда есть два определяющих условия: однотипность и объем. Мы этот вопрос продумывали. Если мы выйдем в узкую профилизацию, то установим роботов. Возможности позволяют", - пояснил руководитель предприятия. На предприятии Александр Лукашенко обратил внимание на производство заготовительных материалов. Профильные трубы на предприятие, например, поставляет Молодечненский трубопрокатный завод. Там скоро будут осваивать и новые виды продукции. По мнению Президента, этот проект мог бы войти в государственную инвестиционную программу. "Подобная продукция из металла нам нужна будет, это дефицит какой-то уже. Поэтому вот еще один проект. И не надо выдумывать для госинвестпрограммы какие-то проекты - вот он. Им надо углубляться. И как только мы придем к тому, что нам надо будет железная руда, вот тогда мы будем за пределами страны искать месторождения, вкладывать деньги и совместно отливать исходные заготовки. Я не хочу называть страны, но такие уже есть. Но мы к этому еще не пришли. Вот как мы упремся в это, так я вам подскажу, где мы будем что-то создавать. Вот так надо углубляться, а не придумывать какие-то заоблачные технологии и изделия", - заявил белорусский лидер.

Этот проект позволит увеличить мощности в 2 раза. Ежегодно смогут выпускать до 3 тыс. единиц пассажирской техники различных модификаций и вместимости. Это новые рабочие места и перспективы для самого предприятия.

"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей. Будучи еще совсем молодым Президентом, я себе пообещал сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. И вы, кто постарше, помните: мы начали с вами эпопею. МАЗ, БЕЛАЗ, лифты в Могилеве, "Интеграл", на который спрос сегодня - только дай, да все предприятия - все это надо было спасать. Откровенно говоря (опять же, не хочу вас перехвалить), когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус - это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную", - сказал глава государства. "Будем вам всячески помогать, если будет результат. Таково отношение ко всем и к вам в том числе: будет результат - будем помогать и поддерживать. Это что, МАЗ сюда вложил деньги? Нет. Это деньги нашего государства. Я собрал эти деньги со всего народа и вложил сюда, надеясь, что через 5-10 лет вы эти деньги не только вернете, но и удвоите-утроите через налоги и так далее. Поэтому мы будем вам помогать, будем вас поддерживать. Да и для народа вы делаете хорошее средство передвижения. Поэтому тихо и спокойно будем делать свое дело. Давайте рассчитывать на свои силы. Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого-то… А мы умеем для жизни людей делать все", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент хочет вкладывать деньги в то, что действительно принесет отдачу. Потому и МАЗ всегда в этом плане поддерживали. Инновационная, продукция с добавленной стоимостью и именем. Вот такие проекты должны быть в госинвестпрограмме.

"У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить. Поэтому мы в ближайшее время обсудим с президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, место строительства еще не определено, но потенциальные площадки имеются. "Или расширять будем ту в Островце, или у нас есть другая международно признанная площадка южнее Могилева, где можно построить эту станцию, - пояснил глава государства. - Лишней электроэнергии не бывает, мы всегда потребим".

"Исходя из опыта нашей с вами работы, мы потихоньку-потихоньку, стоя на плечах тех поколений, гигантов наших, продолжаем выстраивать нашу экономику. Никакой ломки не должно быть. Все из чего-то вырастает. Может, что-то и надо сломать, как мы сломали старые фермы. Но завтра (на их месте - прим. ред.) должен быть самый современный молочно-товарный комплекс", - подчеркнул Александр Лукашенко. "Будем потихоньку двигаться. Но что для этого надо, банально повторю в очередной раз, - каждый из нас должен делать свое дело. Вы на своем рабочем месте делаете то, что положено, я - на своем. Если мы будем делать и не просто делать, а справляться с этой работой, мы будем жить нормально, без войны", - заявил Президент.

После традиционного, почему приехал на предприятие, Президент ответит на вопросы коллектива. Один из них очень жизненный, ведь некоторых в наше время на аркане не затащишь работать на завод. Кто-то в поиске легких денег, другие вообще не хотят работать.

В вопросе главе государства была высказана обеспокоенность по поводу снижения популярности рабочих профессий среди молодежи. Многие из представителей подрастающего поколения стремятся стать блогерами, уйти в IT, вместо того чтобы осваивать такие специальности, как, например, электрогазосварщик. Президента спросили, не приведет ли это к большому дефициту специалистов рабочих профессий. "Настороженность такая есть", - ответил Александр Лукашенко, добавив, что в последнее время, например, на рынке возрастает потребность в сварщиках, других рабочих специальностях. Проблема дефицита таких работников уже ощущается довольно остро в ряде государств. В Беларуси ситуация в этом плане пока относительно благополучная, хотя некоторые настораживающие процессы все же проявляются. Что касается популярности блогерства у молодежи, то, по словам Президента, надо понимать: эта сфера не безгранична и далеко не все могут зацепить и удержать аудиторию. "Вот эти "интернет-сидящие", блогеры и прочие - они занимаются этим делом, пока на них есть спрос. Вы думаете, каждый день блогеры растут и растут? Нет. Десяток ушло - двое пришло. На них есть спрос, они чего-то пишут, рисуют, что интересует нас - мы заглянули, у них просмотры увеличились, они с рекламы получают. Если их не читают, они уходят, - пояснил Александр Лукашенко. - Их не будет больше, чем мы (аудитория, зрители. - Прим. ред.) потребуем". Как заметил Президент, есть предложения, чтобы как-то резко со стороны государства отреагировать и переориентировать ситуацию. Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас, конечно, в стране нужны прежде всего специалисты для реального сектора экономики, как, например, коллективы МАЗа и концерна "БЕЛАВТОМАЗ", которые создают реальный продукт. Но каких-то конкретных решений по обозначенной теме пока нет. Хотя Президент не единожды подчеркивал необходимость активного привлечения к труду тех, кто не работает. А таких до сих пор немало даже в Минске. "Нам надо разобраться с этими вопиющими моментами", - сказал он. Кроме того, есть потенциал для привлечения на рынок труда мигрантов, которые прибывают в Беларусь. Но здесь должно быть очень внимательное отношение со стороны работодателей. "Вы берите их на работу, но с кадровиками проработайте каждого, вы за них будете нести ответственность, - предупредил Александр Лукашенко. - Я не против, пускай люди приезжают, работают".

Ну и как же перед выборами без волны фейков. Беглые уже раструбили: в Беларуси отключат интернет. После такого "постинга" Президент лично проверил ситуацию.

Вместе с тем Президент заявил о решимости принять все необходимые меры, если это касается безопасности, сохранения страны.

Он отметил, что тогда были моменты, когда приходилось что-то пресекать, в том числе на час-два отключать "очумевших блогеров": "Тогда была такая необходимость. Это были мои функции, я принимал эти решения. Порой понимая, что вы этого не поймете. Думаю, пройдет время, - вы в этом убедитесь". "Но сейчас это не нужно, нет такой необходимости. Многие, я читаю, пописывают, особенно наши эти очумевшие за границей: "Вот, он тут перед выборами, в выборы хочет закрыть интернет". Я начинаю обзванивать ответственных, членов правительства: "Ребята, вы, может, где-то чего-то там языком ляпнули?" - "Нет. Мы не имеем права". Я говорю: "Смотрите, без моего ведома этого не делайте", - рассказал Александр Лукашенко. "Мы никогда не думали об этом. Хотите в интернете - сидите там. Тем более 50 % интернета, а может и больше, - это же польза", - добавил Президент.

"В 20-м году мы прививку получили", - отметил глава государства.

Наверняка многие белорусы заметили, что в последнее время включаешь какой-то контент - и сразу выскакивает контекстная реклама от беглых с громкими фейк-заголовками. Как минимум раздражает.

Говоря о критике и вбросах со стороны беглых за рубежом, Президент признал, что в стране есть еще немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. "Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал он. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор. Создана комиссия из представителей рабочих, крестьян, СМИ, которые видели, что вы (беглые. - Прим. ред.) творили в 2020 году". Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый должен ответить по закону, особенно если "ломал, крошил, впереди бежал и за собой звал, с топором бросался". "Мы немало людей уже вернули в свое общество. Они все у нас на контроле, - отметил белорусский лидер. - Надо уметь людей прощать. Но тем, которым можно простить. И притом не я должен прощать, хоть я по Конституции имею право помиловать любого человека. Но я за это не взялся. Потому что они вам создавали неудобства, они ваше ломали, они вас пытались опозорить. Ну так вы примите решение и мне доложите. Будет положительное решение - я подпишу указ. Нет - значит нет. Поэтому мы аккуратно относимся к этим людям".

Глядя на выборы в разных точках планеты - мы видим, как политики дают громкие обещания и сразу про них забывают, как только вступают в должность. Так Трамп "украинский вопрос" за сутки решил.

Александр Лукашенко видит признак нестабильности в том, что в США новый президент массово отменяет указы своего предшественника, как это сделал Дональд Трамп после вступления в должность. "Если сегодня один президент творит указы, а второй отменяет, это характеризует страну. Не только его самого, но страну. Значит, у вас серьезная нестабильность. У вас нет главного - преемственности", - сказал глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что в мире многие оценивают политику страны в первую очередь с точки зрения преемственности. В этой связи Президент упомянул о смене поколений в Беларуси. "Жизнь идет, ее останавливать нельзя. И даже если будет другой Президент, он не должен в меня камни бросать. Мы должны после себя привести нормальных крепких людей, чтобы эта политика, которая вами поддерживается, продолжалась", - сказал он.

"Поэтому преемственность должна быть", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что готов поддержать Дональда Трампа в выдвижении на Нобелевскую премию, если он действительно станет миротворцем. "Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - заявил белорусский лидер.

"Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена - предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел (Джо Байден. - Прим. ред.) так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты (Дональд Трамп. - Прим. ред.) уже это все сказал. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать", - рассказал Александр Лукашенко.

"Это мое мнение и такое эмоциональное впечатление, исходя из моего опыта. Поэтому я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления". "Меня захлестнули эти эмоции. И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали - исправляй эти ошибки, народ увидит - скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы", - добавил белорусский лидер.

"Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - обратил внимание глава государства.

От коллектива предприятия - Президенту предсказуемый подарок. Но не макет, - в натуральную величину. Пассажирский автобус глава государства передал социально-педагогическому центру Заводского района в Минске.

БРСМ тоже с подарком. Они частые гости на практике, в студотрядах. Поручение Президента выполнили.

После серии подарков глава государства решил, что мы хотим подарить ему экземпляр новой книги. Уже второй день не расстаемся с уникальным изданием. Презентация издания "Наш Президент" состоялась буквально накануне. В ней собраны уникальные факты о белорусском Президенте, стране, архивные документы и редкие фотографии. Мы тоже решили не упускать возможность и попросили автограф для нашей программы "Время Первого".