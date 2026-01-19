МИД Беларуси: Мы готовы принять участие в деятельности Совета мира

Белорусская сторона получила личное обращение Дональда Трампа в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко. В нем нашей стране предлагается стать учредителем Совета мира - новой международной организации для урегулирования ситуации в Газе.

Как подчеркивает хозяин Белого дома, в Совет войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств планеты.

"Белорусская сторона получила личное обращение Президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В обращении Беларуси в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира - новой международной организации, - рассказал Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси. - Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее для грядущих поколений. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доложено Президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно".

Трамп в личном обращении к Александру Лукашенко предложил Беларуси стать учредителем Совета мира "Мы готовы принять участие в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемого в инициативе мандата", - подчеркнули в МИД 19.01.2026 17:10