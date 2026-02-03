"С Луны вы не возьмете людей". Лукашенко призвал разобраться с управленческим аппаратом на Витебщине

Реалистичный антикризисный план нужен для Витебской области. 3 февраля снова на уровне Президента вернулись к разговору о положении дел в регионе.

В последнее время к северу страны приковано самое пристальное внимание. Нужно срочно разрешать проблемные вопросы и выводить регион на положительную динамику во всех сферах (от сельского хозяйства до промышленности). Пока этого нет.

Предложения по очередной реструктуризации долгов в АПК области Александр Лукашенко отверг

Вообще многое из того, что 3 февраля звучало от Президента, относится и к другим областям. Это и про падеж скота, про ответственность руководителей. И про то, что какого-то огульного списания долгов ждать и надеяться не стоит.

Большая октябрьская встряска, а именно тогда прошел серьезный разбор полетов в регионе, стала для Витебской области началом нового этапа работы - работы над ошибками и проблемами региона. Оперативные меры должны были быть приняты еще до нового года. А ситуация на севере страны должна стать наукой для всех губернаторов.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2025 года состоялось масштабное совещание по социально-экономическому развитию Витебщины. Он отметил, что ситуация в регионе складывается хуже, чем в других регионах, но и остальным расслабляться не стоит. "То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент: Нужен антикризисный план

Нынешнее совещание только подтверждает, что градус напряжения по Витебщине не снижается. Без пристального внимания регион не останется, тем более со всем грузом накопившихся проблем, который переходит по наследству от одного губернатора к другому.

Совет только что назначенному Александру Рогожнику - начинать с болевых точек. Могут больше и в промышленности, и в сельском хозяйстве.

"Нужно принимать решения. Если ошибетесь, поправим", - сказал Александр Лукашенко.

"Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что если нет коров и телят, то не будет ни мяса, ни молока. "Вы должны помнить, что происходило в 90-е годы. Поэтому нельзя этого допустить", - отметил Александр Лукашенко.

Тем не менее, констатировал Президент, проблема падежа до сих пор не решена. И она свойственна не только Витебской области.

"Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы (минус 25-30 градусов в Витебской области) на улице, засыпанные снегом, обледеневшие, телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю", - сказал Президент.

"Мы поняли, что нужны телятники. Как вы их называете, павильоны для телят. Так вот, в указе, если он нужен сегодня, должно быть четко прописано, что мы новому губернатору поможем построить эти павильоны. Почему? Они сами не справятся с этим. А если и справятся, то им надо для этого 7-10 лет. Поэтому должна быть у него на столе программа, которая будет утверждена в Правительстве, если деньги нужны из республиканского бюджета.

Глава государства отметил, что за контроль над ситуацией в Витебской области ответственны в том числе руководители палат парламента, высшие должностные лица страны - Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко. Они возглавляют соответствующую рабочую группу, а Игорь Сергеенко также является уполномоченным представителем главы государства в Витебской области.

"Ходите по Витебской области, осуществляйте контроль. Подсказывайте губернатору, рекомендуйте, но не давите. Я ему обещал: любое давление на него плохо будет для тех, кто на него будет давить", - сказал Президент.

Как решить проблемы Витебщины

В помощь активу области создана рабочая группа. И то, что во главе ее сразу два спикера, говорит само за себя. Такой высокий патронат значит, что за регион взялись серьезно. Хотя Александр Лукашенко напомнит цифрами, что руководство области никогда "сам-насам" с проблемами не оставалось.

Лукашенко: Витебскую область на плечах тащить не будем

"Там есть сегодня губернатор, мы его туда отправили, - сказал Президент. - Дмитрий Николаевич (глава Администрации Президента Дмитрий Крутой - прим. ред.) его там представил. Знаю, что там крупными аплодисментами проводили бывшего губернатора: "Ах, хороший человек".

Александр Лукашенко отметил, что Александр Субботин, который до недавнего времени руководил областью, действительно прекрасный человек, и главе государства было с ним комфортно работать, не говоря уже об ответственных за АПК вице-премьере и министре.

Президент обратился к заместителю председателя Витебского облисполкома Анжелике Никитиной: "Госпожа Никитина, вам для сведения, чтобы вы понимали, что хороший человек - это еще не хороший профессионал". Далее глава государства озвучил некоторые цифры: "Чтобы вы знали, Витебская область получила государственной поддержки всех форм на 15 млрд бел. руб., начиная от промышленности - "Нафтан", закупка сырья, сельское хозяйство и прочее, прочее. Во избежание финансового коллапса реструктуризированы (это значит дано согласие Президента на то, что вы не будете платить) 2 млрд бел. руб. - соответствующий указ. И вы тогда обещали за 5 лет по графикам погасить эти деньги. Но погасили всего 146 млн бел. руб.".

"Вы можете аплодировать сколько угодно. Но цифры - жесточайшая вещь. Это она (Анжелика Никитина - прим. ред.) прежде всего считала и вносила предложения вместе с Косинцем и Шерстневым (которые прежде также возглавляли Витебскую область - прим. ред.). А потом попала в правительство, а потом вернулась обратно. И я это поддержал, чтобы было кому отвечать. Вы, пожалуйста, расскажите новому губернатору, как все было. Поэтому прежде чем радоваться, что, вот, Субботин защитил область от Косинца и Шерстнева… Да господь с вами! Нет ни Косинца, ни Шерстнева там. И я помню, когда Субботин при назначении крылатую фразу обмолвил: "Это мой край, мои люди, дело моей чести поднять эту область". И вывести чуть ли не в передовые".

Глава государства отметил, что в области необходимо реально оценивать свои успехи и возможности и работать на результат: "Если вы думаете, что мы и дальше будем тащить Витебскую область, как и некоторые предприятия Могилевской, Гомельской области да и Минской, и других областей, на плечах тащить мы их не будем. Хотите жить и работать - начинайте упираться".

Александр Лукашенко также призвал нового руководителя региона разобраться с управленческим аппаратом в Витебской области, чтобы там не было иждивенцев. "Я не говорю, что вы топор должны взять и рубить. С Луны вы не возьмете людей. Заставить там есть кого работать. Разберитесь, с кем вам работать", - сказал он.

Любая поддержка - под конкретный результат

К Президенту пришли и с проектом указа. В названии это не звучит, но по сути все сводится к очередной реструктуризации, отсрочке долгов. Позиция глава государства жесткая – помогать будут под конкретный результат.

Президент: Прятать проблемы никто не собирается

"Поможем под конкретный результат. Без всяких указов. Деньги надо отдавать тремя пальцами тем, кто вернет завтра. А у вас продолжается старая практика. Поэтому никаких указов не будет. О реструктуризации, еще чем-то и так далее. Будет копейка тремя пальцами. Никаких отсрочек, рассрочек не будет. По долгам нужно платить. И пусть Никитина (заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина - прим. ред.) рассчитает и положит на стол, как она будет платить то, что обещала при Шерстневе (Николае Шерстневе, который руководил областью с декабря 2014 по декабрь 2021 года - прим. ред.)", - заявил Президент.

Акцент на проблемах региона

Александра Лукашенко интересует, что с производственной программой, от которой прямо зависит рост всех показателей и устойчивость экономики. И перечисляет то, что не радует ни на бумаге, ни в жизни. Статистика, увы, неумолима. Президент умышленно концентрирует внимание на минусах.

Президент обратил внимание на результаты производственной программы, от которой прямо зависит рост всех показателей и устойчивость экономики: "По итогу года объемы производства снижены практически во всех отраслях промышленности - минус 4 %. По отдельным направлениям (нефтепереработка, машиностроение) - почти на 20 %".

Ровно год назад, 3 февраля 2025-го, был остановлен "Витебскдрев". "Вы пилить валяющиеся на опушках поваленные деревья будете где? Как раньше, в 1930-е годы - сверху, снизу человек и пилами длинными распиливать?" - обозначил вопрос глава государства.

"До неприличных значений - в полтора раза - рухнул экспорт товаров. А это значит, страна недополучила почти 2 млрд долларов (по статистике - 1,9 млрд долларов). Нет улучшений в сельском хозяйстве - минус 2,7 %. По стране в сельском хозяйстве плюс 2 %. 5 % разбежка. И это ж к прошлому году, который тоже был провальный. А прошлый год еще к прошлому. И пошло под откос. Вот ваши аплодисменты самим себе!" - перечислил Александр Лукашенко еще ряд негативных фактов в экономике Витебской области.

Он подчеркнул, что падение произошло по основным позициям: мясу, молоку, численности скота, обеспеченности кормами.

Говоря о фактах падежа скота в животноводстве, Президент сказал: "Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!"

Александр Лукашенко напомнил, что даже в прежние времена, не имея современных возможностей, люди боролись за жизнь животных, спасая их от морозов. Вплоть до того, что тех же новорожденных поросят свинарка порой несла домой, чтобы отогреть и спасти. "Они понимали, что это не только их жизнь будущая - молоко, мясо. Но они понимали, что это морально неприемлемо. А у нас что происходит?" - отметил Президент.

Лукашенко об отсутствии особого рвения руководителей в Витебской области

Равнодушие к животным возмущает, еще больше - отсутствие общего рвения ответственных за судьбу региона. Президент четко дал понять: требования жесткие, новый руководитель должен усилить область, а костяк должен шевелиться, чтобы были перемены к лучшему.

Александр Лукашенко пояснил, почему принял решение по назначению нового председателя Витебского облисполкома. "Прощаясь с губернатором после совещания (в октябре 2025 года в Витебске - прим. ред.), я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью. Хоть с людьми поговорит, озадачит их. Никитина следом побежит вместе с другими. А не побежали, - сказал Президент. - Они послушали в Витебской области, что говорил Президент. Мы промониторили: "Правильно говорил. Все правильно" (такие отзывы были от участников совещания - прим. ред.). Разошлись. А некоторые, по оперативной информации (мы же это тоже промониторили), говорят: "Ну ничего, время пройдет, все уляжется". Господа, не уляжется! Укладываться негде".

Вопросы социально-экономического развития Витебской области

Казалось бы просто: нужен тот самый хозяйский подход и рачительность. Это когда руководителю до всего есть дело и порой за банальные недочеты болит душа. Пример от Президента о том, что происходит прямо сейчас в Минской области. Это не столько про освещение - сколько про подходы.

Лукашенко поручил скорректировать режим освещения на улицах

Во время совещания Президент поручил скорректировать режим освещения на улицах.

Глава государства обозначил данный вопрос в качестве примера хозяйского подхода, который должен быть не только на производстве или в сфере АПК, но и в других сферах. Это касается и подходов к уличному освещению. Президент обратил внимание, что сейчас утром оно отключается слишком поздно, а включается слишком рано, когда на улице и так достаточно светло.

"Выеду в Острошицком Городке, к примеру, и в других деревнях. Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше - все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет - все фонари горят", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что поручил разобраться с этим вопросом. Как ему доложили, якобы некорректно работают фотоэлементы. "Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте - 4-5 часов (лишних - прим. ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы", - заявил белорусский лидер.

"Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется", - добавил Александр Лукашенко.

Вопросы социально-экономического развития Витебской области

Кадровое решение по области было принято не случайно. Но один - пусть даже и председатель облисполкома - в поле не воин. Поэтому всю ответственность за результат должны понимать и главы районов, и руководители хозяйств. До самого низа должно дойти, что стоит меньше рассчитывать на бюджетный костыль, больше - на эффект от собственных усилий.

"Понимая, что как было, так и будет в Витебской области, мне пришлось заменить губернатора", - сказал глава государства.

Поэтому я даю вам четкий ответ по поводу проекта указа, который вы мне к ночи прислали. Думали, что я не прочитаю. Так подмахну. Хотя это дело Правительства. Президент решение принял и свое сказал. Никаких указов не будет. Под конкретный телятник, под конкретный комплекс, где вы будете доить коров, - мы поможем. Понимая, что сами они это не сделают. Но головой будете за все отвечать".

"Людей не хватает, люди плохие. Пьют (перечислил Александр Лукашенко традиционные кадровые нарекания со стороны некоторых руководителей - прим. ред.). Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются, - констатировал глава государства. - А где руководитель хозяйства? Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет".

"Никаких отсрочек, рассрочек не будет. По долгам нужно платить", - сказал Александр Лукашенко.

Работа интеграционных структур

В свое время решение по интеграционным структурам было принято как раз для того, чтобы груз финансовых проблем не так давил на сельчан. К их работе по поручению Александра Лукашенко привели и бизнес - такие сырьевые зоны им пойдут на пользу. Для местных - дополнительный патронат и опыт крупных переработчиков. Александр Лукашенко пообещал лично чаще бывать в регионе. Не за горами и новый аграрный сезон.

Разговор об устранении проблемных моментов в Витебском регионе

Напомнил Александр Лукашенко и про посевную кампанию, активная фаза которой начнется уже через два месяца. Однако, заметил он, в целом по стране пока есть некоторое отставание с накоплением удобрений. "Ну, это ваше дело, как вы там будете выходить из этого. Думайте, как будем сеять через два месяца. А Горлов (министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов - прим. ред.) сказал, что весна будет ранняя", - заметил глава государства.

"Устранять все проблемы предстоит новому губернатору с теми людьми, которые у него есть. Он начинает работу фактически в военно-полевых условиях. Ты и сам по характеру как военный человек. Все должны бежать (в реализации задач по развитию региона - прим. ред.). Будете бежать - буду помогать и поддерживать, если вы этого заслуживаете. Нужен реалистичный план и военная дисциплина по выполнению этих планов", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, почему внезапная проверка готовности ВС проводилась мимо Генштаба и Минобороны

Видимо, это военное сравнение было навеяно проверкой боеготовности, которая проводится в Вооруженных силах. А точнее, тем, как пытаются спекулировать на этой теме отдельные горе-аналитики, которые спят и видят раздрай среди людей в погонах.

Глава государства подчеркнул, что ранее не раз предупреждал военных, что они всегда должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и к действиям на случай начала войны. И Президенту докладывалось о соответствующей боеготовности. Ее и решено было проверить.

Следуя принципу внезапности, Президент подписал распоряжение под грифом "секретно", в котором указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович получил закрытый пакет с документом, после чего выехал в определенную главой государства воинскую часть. "Распоряжение Президента - в конверт, вот туда езжайте, - рассказал Александр Лукашенко о последовательности действий и разговоре с Александром Вольфовичем. - Я на прямой связи. Никакого Министерства обороны, никого не информируй". По поручению Президента к проведению проверки также был привлечен председатель КГК Василий Герасимов.

Александр Лукашенко отметил, что после объявления проверки Вооруженных сил стали появляться вбросы от "беглых": "Ах, не доверяет министру обороны, не доверяет Генштабу".

"Я всем доверяю. Но это внезапная проверка, которую проводит Главнокомандующий. И я хочу посмотреть, как в этой внезапной проверке будут действовать Генштаб и Минобороны", - обратил внимание Президент. В этом и есть существенное отличие внезапной проверки от любых других, которые также проводятся в ВС.

"Вот почему мимо Генштаба и министра обороны. Но министр обороны сразу же был поставлен в известность по содержанию моего распоряжения", - сказал Александр Лукашенко.

"Что я неправильно сделал? А если война? Что будем делать? Я должен быть убежден, что наши военные не зря едят хлеб", - подчеркнул Президент.

Говоря о предварительной оценке проведенной внезапной проверки, глава государства отметил: "Вроде, неплохо". Но окончательные итоги, по его словам, будут подведены позже.

Важным этапом для военнослужащих в ходе проверки стал марш-бросок на 5 км, с которым они справились. Впрочем, как заметил Президент, проводили они его не с полной выкладкой. Александр Лукашенко напомнил, что во времена его службы в погранвойсках бойцы, и он в том числе, совершали марш-броски на 15 км и в полной выкладке. Глава государства подчеркнул, что именно хорошая физическая и огневая подготовка военных играют ключевую роль в современных условиях ведения боевых действий. "Если бежит хорошо, стрелять умеет - будет жить. Элементарно. Вот я и провел эту проверку, - сказал Президент. - Бежали, "умирали", несли на плечах… Ночью стреляли, днем стреляли. Холодно было. А что? Кто-то будет ждать, пока тепло будет? Это же война (по замыслу проверки - прим. ред.)".

"Офицеры себя лучше показали, чем солдаты. Это по предварительным данным", - добавил он.

Президент заметил, что Министерство обороны в рамках своих полномочий также проводит различного рода проверки. И одна из них - проверка боевой готовности соединений и воинских частей - была объявлена в период проведения внезапной проверки от Главнокомандующего. "У них своя программа неожиданной проверки, она сейчас идет. Я наблюдаю. Министр обороны неожиданно приехал, поднимает (по приказу различные части и подразделения - прим. ред.)", - сказал Александр Лукашенко.

Проекты для Витебского региона

Региону нужны хорошие проекты, те, что подтянут экономику и гармонично впишутся в витебские реалии. Президент лично стал для региона главным лоббистом инвестиций. Будучи в командировке в Китае и на Ближнем Востоке, обсуждал возможности с потенциальными инвесторами.

Александр Лукашенко напомнил, что некоторые перспективные проекты уже были предложены Витебской области, есть соответствующие планы, в том числе во взаимодействии с партнерами из Китая и Омана.

Речь, например, идет о расширении тепличного хозяйства, используя незадействованные ресурсы Лукомльской ГРЭС. "Договорились, что там кругом будут теплицы. Дешевое электричество. Получим наконец-то томаты, огурцы и прочее, чего не хватает, чтобы люди в межсезонье нормально жили", - отметил глава государства.

То же самое касается перспектив выращивания в теплицах цветов, которые можно продавать не только в Беларуси, как альтернатива импорту. В теплицах выращивать можно все, уверен Президент.

"Шевелиться надо. Я уже не говорю про деревообработку. Вы в лесу живете. Сегодня древесина нужна всем", - подчеркнул глава государства.

Что касается сотрудничества с Оманом, Александр Лукашенко напомнил про масштабный проект по строительству целлюлозно-бумажного комбината. "Стройте. Они заберут всю продукцию, продадут и вам деньги заплатят", - сказал Президент.

Президент: Витебскую область нужно привести в чувство

Витебскую область нужно привести в чувство. Долги, кадры, подходы - со всем этим нужно разбираться. И, конечно, новому губернатору после такого вступления Президента будет непросто представлять заявленный документ. Тем более что Александр Лукашенко сразу отверг предложение по очередной реструктуризации долгов в АПК региона.

Лукашенко отверг предложение по очередной реструктуризации долгов в АПК Витебской области

"Основная наша проблема - даже не отсутствует денег. Основная наша проблема - это сознание людей. Они не заряжены", - отметил председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

"Без Президента никаких денег Витебская область не получит", - заверил Александр Лукашенко.

Жестко, честно, по существу. Это был сложный разговор. Но рассчитывать, что каденция нового руководителя области начнется с поблажек, было бы наивно.

Губернатор Витебской области: Нет задач, которые не имеют решения

Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:

"Сегодня Президент дал абсолютно объективную оценку работе всей области. Эта оценка пока неудовлетворительная, но мы полагаем, что с учетом тех решений, которые будут приниматься, начиная со второго квартала, область будет обеспечивать необходимый рост, который доводился правительству. И те реализуемые инвестиционные проекты, которые сегодня в области есть, а их более 100, принесут необходимый результат. Это только по 2026 году даст нам прирост более чем в миллиард рублей. Нет тех задач, которые не имеют решения".

Поверить в успех