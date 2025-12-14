Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Несвиже 15 декабря

Новогодняя сказка начинается в Несвиже. 15 декабря на Ратушной площади стартует "ЕЛКА-FEST". Главным событием станет традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек, который пройдет в рамках благотворительной акции "Наши дети".

Гостей ждет театрализованное представление, торжественное зажжение огней на главной елке и праздничный концерт с участием лучших коллективов Несвижского района. На протяжении вечера будут работать торговые ряды с сувенирами и новогодними угощениями. А Дедов Морозов и Снегурочек ждет конкурс на самый яркий новогодний образ.