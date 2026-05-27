В Иваново прошла большая встреча депутатского актива страны - какие темы обсудили

27 мая город Иваново принимал представителей Совета депутатов из всех регионов Беларуси. Расширенный формат - полезная практика, площадка для обсуждения актуальных вопросов, которые волнуют городских жителей и сельчан. От глобальных вопросов до частных проблем, от постановки задач - к вариантам решения.

Участники встречи ознакомились с промышленным флагманом Ивановского района - предприятием "Белсолод". Также возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Оперативно реагировать на обращения граждан и принимать необходимые меры в пределах компетенций - одно из важных направлений деятельности местных Советов депутатов. В основе такой работы лежат личные приемы, прямые телефонные линии, встречи в трудовых коллективах.

Начинали с вопросов землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и торгового обслуживания сельских жителей. Обсудили в том числе частные случаи по следам обращений граждан к депутатам на местах. Ключевая задача органов власти - услышать и оперативно выработать решение, будь то дополнительный ФАП или автолавка для жителей отдаленных деревень. Касается каждого, поэтому и диалог в расширенном формате с депутатским активом всей страны.

Ирина Кравчук

Ирина Кравчук, председатель Ивацевичского районного совета депутатов:

"Насущные житейские проблемы - это и медицинское обеспечение, и торговое обслуживание сельского населения, особенно малонаселенных пунктов. Например, у нас в районе 73 малонаселенных пункта, где число жителей достигает не выше 200 человек, из них в 39 живет только по 50 человек. Такое население обслуживаются через автомагазины. Поэтому мы поднимаем эти вопросы, акцент делается на доступность и качество оказываемых услуг".

От слов к делу - то, к чему должны стремиться в каждом регионе, будь то благоустройство населенных пунктов, доступная медицина, трудоустройство, ценообразование или сохранение объектов памяти. Акценты в каждом из направлений расставила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова на встрече с депутатами

"Я сегодня открыто довела до наших коллег ту информацию, с которой обращаются к нам люди в негативном плане (когда они жалуются на несвоевременное решение их вопросов председателями сельских советов). Мы договорились, что каждое такое обращение будет серьезным образом рассмотрено местными органами самоуправления. Важно сегодня очень четко работать с людьми, если же это неправомерное обращение, человеку надо объяснить. Такие встречи мы проводим раз в квартал, мы с коллегами готовимся к ним, готовим вопросы", - отметила Наталья Кочанова.

О том, как преуспевают в Ивановском районе в части экономики и экспорта, участники встречи говорили во время посещения промышленного флагмана - предприятия "Белсолод".

Виталий Линкевич

Виталий Линкевич, генеральный директор предприятия "Белсолод":

"На предприятии работает 365 человек. Оно выпускает в год порядка 130 тыс. т пивоваренного солода. География экспорта представлена сегодня 27 странами: страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Восточной Азии. Везде вы можете попробовать пиво из белорусского солода, что позволяет нам оставаться конкурентоспособными. Предприятие постоянно модернизируется, техническая модернизация идет непрерывно".

На экспорт отправляют больше половины выпускаемой продукции. С высококачественными образцами сырья ознакомили представителей власти в ходе визита на предприятие.