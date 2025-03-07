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Белорусский спортсмен Томашевич победил в толкании ядра в финале серии "Снежная королева"
Белорусские спортсмены в Москве начали выступления на финальном этапе всероссийских соревнований по легкой атлетике "Снежная королева", сообщает БЕЛТА.
В первый день соревнований наши легкоатлеты завоевали по одному золоту и серебру, а также две бронзы. Победу в мужском толкании ядра с результатом 20,93 м одержал Олег Томашевич, еще один белорус Евгений Бриги остановился в шаге от тройки лучших. В прыжках в длину второе место занял Денис Галух (7,70 м), а в беге на 60 м бронзовыми призерами стали Янина Луценко (7,33 сек.) и Максим Граборенко (6,71 сек.). Кроме того, на дистанции 1500 м наш Вячеслав Скудный финишировал пятым.
Сегодня в спортивном комплексе ЦСКА в Москве участники финала "Снежной королевы" разыграют медали в 11 видах программы.