Белорусский спортсмен Томашевич победил в толкании ядра в финале серии "Снежная королева"

В первый день соревнований наши легкоатлеты завоевали по одному золоту и серебру, а также две бронзы. Победу в мужском толкании ядра с результатом 20,93 м одержал Олег Томашевич, еще один белорус Евгений Бриги остановился в шаге от тройки лучших. В прыжках в длину второе место занял Денис Галух (7,70 м), а в беге на 60 м бронзовыми призерами стали Янина Луценко (7,33 сек.) и Максим Граборенко (6,71 сек.). Кроме того, на дистанции 1500 м наш Вячеслав Скудный финишировал пятым.