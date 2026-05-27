ЧЕ по художественной гимнастике стартовал в Болгарии

В болгарской Варне стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике. Наши грации будут выступать на континентальном форуме впервые за 5 лет и, подчеркнем, с национальной символикой.

Беларусь на турнире в трех зачетах представят 12 спортсменок. За медали у сениорок поспорят медалистка Олимпийских игр Алина Горносько, действующая чемпионка страны в многоборье Дарья Веренич, а также призер международных стартов Николь Леута. Среди юниорок заявлены Кира Бабкевич, Ксения Бондаренко и Маргарита Журович. Готовят свое выступление и групповички.

Состав сборной полностью изменился по сравнению с чемпионатом Европы 2021 года. К слову, очень символично, что тогда состязания также проходили в Варне.

Эксклюзивно для "Первого информационного" девчата порассуждали о своей психологической готовности. Наше групповички имеют за плечами очень мало соревновательной практики на крупных международных турнирах.

Кирьяна Шевцова, чемпионка Беларуси - 2026 по художественной гимнастике в групповом упражнении в многоборье:

"Мы, конечно, очень рады, что спустя достаточно долгое время мы имеем такую возможность представлять нашу страну с флагом. Поэтому мы очень ценим эту новость и надеемся, что получится это сделать достойно".

Программу чемпионата Европы уже открыли отборочные соревнования юниорок. 27 мая они разыграют медаль командного многоборья. Оценка будет складываться из четырех упражнений.

Бабкевич готовит мяч и булавы. Журович - ленту, а Бондаренко - обруч. Также девочки будут отбираться в финалы отдельных видов. В каждый проходит восьмерка лучших. А всего за награды форума поспорят 370 спортсменок из 43 стран. 28 мая стартуют сеньорки. В субботу начнется борьба для группповичек.