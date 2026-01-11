МФК "Столица" в третий раз завоевал Кубок Беларуси по мини-футболу

Клуб "Столица" стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу. В титульном поединке команда Александра Чибисова уверенно обыграла оршанский "Витэн" 4:1 и завоевала третий подобный трофей в своей истории.

Уже на первой минуте "Столица" повела в счете благодаря голу Янника Джилера. Удвоил преимущество команды Артем Козел.

"Это футбол, он просто невозможен без эмоций. Поэтому футболисты могут иногда сказать что-то лишнее. В этом есть мастерство управления игрой. Конечно же, сначала нужно пообщаться, поговорить, попробовать успокоить игрока. Но если эмоции уже зашкаливают, игрок переходит на личности, тогда, конечно, карточки", - отметил судья матча Павел Шупилов.

Во втором тайме "Столица" оформила еще два взятия ворот. "Витэн" ответил голом престижа, но точку в игре поставил Алексей Лукша - 4:1. "Столица" побеждает и в третий раз выигрывает Кубок Беларуси.

Александр Чибисов, главный тренер МФК "Столица":

"Когда есть такой результат, то даже нечего предъявить. В целом, сегодня прилично отыграли в обороне, в агрессии и забили такие нужные голы. В принципе, я очень доволен".

Александр Чибисов, главный тренер МФК "Столица" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073067b4-e63f-4196-856e-700cc0ae5e32/conversions/059ca65f-5da0-4006-88af-df6c1a719771-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073067b4-e63f-4196-856e-700cc0ae5e32/conversions/059ca65f-5da0-4006-88af-df6c1a719771-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073067b4-e63f-4196-856e-700cc0ae5e32/conversions/059ca65f-5da0-4006-88af-df6c1a719771-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/073067b4-e63f-4196-856e-700cc0ae5e32/conversions/059ca65f-5da0-4006-88af-df6c1a719771-xl-___webp_1920.webp 1920w

Следующее большое событие для белорусского мини-футбола - это участие сборной страны в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 21 января по 7 февраля.