МФК "Столица" в третий раз завоевал Кубок Беларуси по мини-футболу
Клуб "Столица" стал обладателем Кубка Беларуси по мини-футболу. В титульном поединке команда Александра Чибисова уверенно обыграла оршанский "Витэн" 4:1 и завоевала третий подобный трофей в своей истории.
Уже на первой минуте "Столица" повела в счете благодаря голу Янника Джилера. Удвоил преимущество команды Артем Козел.
"Это футбол, он просто невозможен без эмоций. Поэтому футболисты могут иногда сказать что-то лишнее. В этом есть мастерство управления игрой. Конечно же, сначала нужно пообщаться, поговорить, попробовать успокоить игрока. Но если эмоции уже зашкаливают, игрок переходит на личности, тогда, конечно, карточки", - отметил судья матча Павел Шупилов.
Во втором тайме "Столица" оформила еще два взятия ворот. "Витэн" ответил голом престижа, но точку в игре поставил Алексей Лукша - 4:1. "Столица" побеждает и в третий раз выигрывает Кубок Беларуси.
Александр Чибисов, главный тренер МФК "Столица":
"Когда есть такой результат, то даже нечего предъявить. В целом, сегодня прилично отыграли в обороне, в агрессии и забили такие нужные голы. В принципе, я очень доволен".
Следующее большое событие для белорусского мини-футбола - это участие сборной страны в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 21 января по 7 февраля.
Команда Александра Черника свои матчи будет проводить в Словении, кроме хозяев, соперниками также будут Испания и Бельгия.