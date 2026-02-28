В "Лиге храбрых" впервые выиграли юные борцы Минской области

Первые победы на пути к большому триумфу. Республиканские детско-юношеские соревнования по борьбе "Лига храбрых" громко подвела черту под четвертым сезоном. В финале за золото боролись ребята из Могилевской области и борцы Минского региона. Итоговая победа - за дружиной столичного региона.

"Этот проект уже выпустил талантливых и способных спортсменов, которые уже себя показали как на первенцах мира, так и Европы. И молодежь наша тоже не отстает - юноши хорошо выступают, а две наши девушки стали чемпионками Европы. Поэтому этот вид спорта у нас очень силен в республике. Думаю, у белорусских спортсменов хорошее будущее. Будем ждать от "Лиги храбрых" олимпийских наших чемпионов".