Всемирная федерация карате сняла все ограничения с белорусских спортсменов

Исполком Международной федерации принял решение о немедленном восстановлении участия белорусов на всех соревнованиях под своей эгидой. И ближайшим крупным стартом станет зимняя универсиада в январе грядущего года в китайском городе Чанчунь.

Чуть позже стало известно, что все ограничения с наших спортсменов сняла и Всемирная федерация карате. Допуски были одобрены в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Напомним, что почти три недели назад главное спортивное ведомство на планете предложило всем структурам вернуть наших атлетов в мировую семью. И поступательно это происходит. В данный момент с символикой Беларуси допущены до состязаний дзюдоисты, борцы, пловцы, гимнасты, волейболисты, пятиборцы, тхэквондисты.