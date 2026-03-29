Женщины "Динамо-Минск": главный тыл команды, который не видно с трибун

Там, где сила граничит с красотой, а движение изящно и попадает точно в цель, они покоряют сердца миллионов. В Год белорусской женщины проект "Женщины и спорт" расскажет о героинях, которые стали представительницы хоккейного клуба "Динамо-Минск" - те самые девушки, которые являются надежным тылом для команды на арене.

Екатерина Антонова: человек-утро белорусского телевидения и хоккейного клуба

Уже шесть лет Екатерина Антонова будит страну в самом популярном утреннем шоу страны "Добрай ранiцы, Беларусь!" А еще три года она совмещает эту работу с должностью начальника управления связи с общественностью хоккейного клуба "Динамо-Минск".

news.by

"Мне нравится рано просыпаться, это какой-то внутренний вызов", - признается Екатерина.

Хоккеисты поначалу удивлялись такому совмещению. Но их отношение поменялось, когда они узнали, во сколько реально начинается день телеведущей.

"Для того чтобы провести прямой эфир, нужно встать в 4-5 утра, приехать сюда. Когда они начинают считать рабочие часы, все удивляются: "Ого, ну, ничего себе!" - рассказала она.

Екатерина Антонова news.by

При этом Екатерина подчеркивает: труд хоккеистов остается тяжелым, ее же работа сложна иначе - на уровне организации и коммуникации.

Екатерина Антонова признается: огромный опыт, полученный на Белтелерадиокомпании, помог ей с самого начала: "Благодаря этому у меня не было страха даже в первом эфире говорить на хоккейные темы. Хотя три года назад я была далеко не так подкована в хоккей, как сейчас. Сейчас у меня максимально комфортное чувство и в одном, и в другом эфире".

Екатерина - супруга председателя Федерации хоккея Беларуси Александра Богдановича, поэтому хоккей давно стал частью ее семьи. Но когда речь заходит о работе непосредственно с командой, у нее все в порядке с выстраиванием личных границ: "Я однозначно работаю в профессиональном поле: здесь абсолютно не важно, мальчик или девочка работают. Важно, как ты себя позиционируешь, ставишь, выстраиваешь манеру общения. И здесь никаких проблем быть не может".

Александр Богданович и Екатерина Антонова news.by

"Очень напряженный график работы у нее, самое главное, что везде она ответственно подходит к работе - что в Динамо, что на БТ. Когда делаешь хороший продукт, ты видишь результат проделанной работы. Это вызывает удовольствие, и ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. Поэтому мы пытаемся такими яркими моментами, когда команда побеждает, есть минутка для отдыха, уделить друг другу внимание. Наверное, в работе и отдыхе мы находим какой-то определенный баланс", - отметил Александр Богданович.

Александр Богданович news.by

Известную пословицу можно перефразировать: хорошо отдыхает тот, кто хорошо работает. А когда работа в удовольствие - это настоящий подарок судьбы. И это все про Екатерину Антонову.

Виктория Юрченко: от чирлидера до замгендиректора по маркетингу

История Виктории в большом хоккее началась не в офисе и не у экранов мониторов, а на паркете Ледового дворца в Могилеве в 2004 году. Тогда подруга позвала ее попробовать себя в команде чирлидеров, и этот шаг определил дальнейшую судьбу.

Виктория Юрченко news.by

"Первый матч, на котором я танцевала в качестве чирлидера, был как раз с минским "Динамо". Это была экстралига", - вспомнила она.

Следующим этапом стала группа поддержки фарм-клуба "Динамо-Молодечно". А первое посещение "Минск-Арены" запомнилось навсегда: "Я просто захожу на балкон арены и не верю своим глазам. После экстралиги, где 3000 человек, ты приходишь сюда, особенно сверху смотришь, и думаешь: "Это что, хоккей? Он бывает вот таким?" Наверное, тогда и зародилась мечта работать в "Динамо". Я готова была работать здесь уборщицей, просто оказаться в "Динамо".

Виктория Юрченко news.by

Мечта сбылась. Сегодня Виктория Юрченко руководит всем маркетингом клуба - от PR до коммерческой деятельности. Под ее началом скромный по площади офис на "Минск-Арене" превратился в настоящее ивент-агентство. За сезон команда Виктории организует более 30 громких шоу в КХЛ и создает тематические ролики, которые давно стали визитной карточкой "Динамо-Минск".

Екатерина Ромашевская: единственная девушка на скамейке "Динамо-Минск"

Десять лет назад она пришла работать на "Минск-Арену" и влюбилась в хоккей. Сегодня Екатерина Ромашевская - администратор хоккейного клуба "Динамо-Минск", единственная девушка на скамейке команды. Ее рабочий день начинается за два часа до прихода игроков, а заканчивается глубокой ночью.

Когда Екатерину спрашивают, как девушке удается работать в сугубо мужском коллективе, она не скрывает: понадобилось много времени.

"Безусловно, это непросто. Мне понадобилось большое количество времени. Но произошел тот самый коннект с ребятами, с тренерским штабом. Знакомства, рабочие моменты - это все называется сплоченность. И по итогу так получилось, что я все-таки здесь", - поделилась она.

Екатерина Ромашевская - администратор хоккейного клуба "Динамо-Минск" news.by

Сама Екатерина - не из робкого десятка. В прошлом она профессионально занималась дзюдо, сейчас обожает пилатес. Спорт у нее в крови.

Ее неизменный аксессуар - сумочка, но совсем не дамского содержания: "Там шайбы, примерно на 10 кг. Мужчины меня иногда ругают, но у нас бывают экстренные случаи, когда мы взаимно заменяем друг друга, и там уже не работает женский и мужской пол - надо делать".

На домашних матчах Екатерина всегда рядом с командой. А вот на выезды она отправляется только в плей-офф - традиции есть традиции. Примета "женщины на борту нежелательны" в хоккее все еще жива, но в "Динамо" к ней относятся с уважением, а не с суеверным страхом.

"Мы здесь делаем одно дело - работаем. И кроме работы здесь ничего не может быть", - подчеркнула Екатерина.

С белорусскими и российскими игроками языковых проблем нет, а вот с легионерами - другой вызов. Но и здесь Екатерина на высоте: школьное и университетское образование позволяют ей свободно объясняться на иностранных языках.

"Не в каждом клубе КХЛ, НХЛ или АХЛ есть женский пол. Когда знакомятся, сразу легкое удивление, автоматически протягивают руку. Потом спрашивают у персонала: кто это, что она здесь делает? Быть единственной девушкой на скамейке - дорогого стоит", - посмеялась она.

Рабочий день администратора начинается за пару часов до прихода игроков. Нужно подготовить раздевалку, проверить форму, убедиться, что все на своих местах. Екатерина отвечает за внешний вид команды - хоккеисты должны быть чистыми, аккуратными, готовыми к игре.

Екатерина Ромашевская - администратор хоккейного клуба "Динамо-Минск" news.by

"Вчера закончился поздний поединок. Ушла с арены около двух часов ночи. Спала примерно пять часов, и уже здесь на ногах с утра", - поделилась она.

За красивой картинкой хоккейного шоу - тысячи часов труда, недосыпа, постоянной готовности к неожиданностям.