Безопасность при эксплуатации промышленных подъемников: актуальные вызовы и трансформация отрасли

Обеспечение безопасности при проведении высотных работ является приоритетной задачей при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Коленчатые подъемники, благодаря своей маневренности и возможности обхода препятствий, стали ключевым инструментом на крупнейших стройплощадках страны. Однако текущая ситуация на рынке оборудования требует пересмотра подходов к выбору техники со стороны заказчиков и генподрядчиков.

Эксплуатационный ресурс и риски

В последние годы архитектурный облик Минска формируется за счет объектов со сложной геометрией фасадов и высотными конструкциями. Современная техника была активно задействована на возведении крупнейших спортивных, социальных и торгово-развлекательных объектов Минска на протяжении 2022-2025 годов.

На таких объектах риски, связанные с эксплуатацией оборудования, возрастают кратно. Традиционно лидировавшие на рынке американские и европейские брэнды давно прекратили официальное присутствие и сервисную поддержку.

Важно понимать: нормативный срок безопасной эксплуатации коленчатого подъемника составляет 10 лет. Парки многих арендных компаний сегодня состоят из техники, приближающейся к этому порогу или перешагнувшей его.

Формирование нового стандарта безопасности

Безопасность работ на высоте сегодня обеспечивается не только репутацией брендов, но и техническим состоянием, а также наличием современных систем защиты. Арендуя коленчатый подъемник, профессиональные участники рынка все чаще отдают предпочтение новым машинам от ведущих китайских производителей, представительства и дилерские центры которых уже давно открыты в России и Беларуси.

Эти бренды стали де-факто новым стандартом на знаковых стройках столицы. Современная подъемная техника китайских производителей имеет интеллектуальные датчики момента опрокидывания и системы предотвращения защемления оператора. А ответственные арендные компании всегда строго следят за своевременным выполнением технических осмотров и других сервисных процедур, влияющих на безопасность.

Смещение фокуса в сторону новых высокотехнологичных брендов - это не вопрос экономии, а требование промышленной безопасности. Для сложных строительных объектов, которые с каждым годом строятся и проектируются в Беларуси, использование новых и безопасных подъемников является одним из способов минимизировать риски травматизма и обеспечить соблюдение жестких строительных графиков.

ООО "Арена-тех"
г. Минск, переулок Софьи Ковалевской, 46
Телефон: +375(29) 163-163-8

Подъемники Mantall в Беларуси

