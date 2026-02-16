3.72 BYN
Безопасность при эксплуатации промышленных подъемников: актуальные вызовы и трансформация отрасли
Обеспечение безопасности при проведении высотных работ является приоритетной задачей при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Коленчатые подъемники, благодаря своей маневренности и возможности обхода препятствий, стали ключевым инструментом на крупнейших стройплощадках страны. Однако текущая ситуация на рынке оборудования требует пересмотра подходов к выбору техники со стороны заказчиков и генподрядчиков.
Эксплуатационный ресурс и риски
В последние годы архитектурный облик Минска формируется за счет объектов со сложной геометрией фасадов и высотными конструкциями. Современная техника была активно задействована на возведении крупнейших спортивных, социальных и торгово-развлекательных объектов Минска на протяжении 2022-2025 годов.
На таких объектах риски, связанные с эксплуатацией оборудования, возрастают кратно. Традиционно лидировавшие на рынке американские и европейские брэнды давно прекратили официальное присутствие и сервисную поддержку.
Важно понимать: нормативный срок безопасной эксплуатации коленчатого подъемника составляет 10 лет. Парки многих арендных компаний сегодня состоят из техники, приближающейся к этому порогу или перешагнувшей его.
Формирование нового стандарта безопасности
Безопасность работ на высоте сегодня обеспечивается не только репутацией брендов, но и техническим состоянием, а также наличием современных систем защиты. Арендуя коленчатый подъемник, профессиональные участники рынка все чаще отдают предпочтение новым машинам от ведущих китайских производителей, представительства и дилерские центры которых уже давно открыты в России и Беларуси.
Эти бренды стали де-факто новым стандартом на знаковых стройках столицы. Современная подъемная техника китайских производителей имеет интеллектуальные датчики момента опрокидывания и системы предотвращения защемления оператора. А ответственные арендные компании всегда строго следят за своевременным выполнением технических осмотров и других сервисных процедур, влияющих на безопасность.
Смещение фокуса в сторону новых высокотехнологичных брендов - это не вопрос экономии, а требование промышленной безопасности. Для сложных строительных объектов, которые с каждым годом строятся и проектируются в Беларуси, использование новых и безопасных подъемников является одним из способов минимизировать риски травматизма и обеспечить соблюдение жестких строительных графиков.
