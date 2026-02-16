Безопасность при эксплуатации промышленных подъемников: актуальные вызовы и трансформация отрасли

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c746cb37-64a3-4721-9dc3-084d647c3358/conversions/e95b9f9c-538b-4fe6-ad2f-28a7fafcf59e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c746cb37-64a3-4721-9dc3-084d647c3358/conversions/e95b9f9c-538b-4fe6-ad2f-28a7fafcf59e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c746cb37-64a3-4721-9dc3-084d647c3358/conversions/e95b9f9c-538b-4fe6-ad2f-28a7fafcf59e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c746cb37-64a3-4721-9dc3-084d647c3358/conversions/e95b9f9c-538b-4fe6-ad2f-28a7fafcf59e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обеспечение безопасности при проведении высотных работ является приоритетной задачей при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Коленчатые подъемники, благодаря своей маневренности и возможности обхода препятствий, стали ключевым инструментом на крупнейших стройплощадках страны. Однако текущая ситуация на рынке оборудования требует пересмотра подходов к выбору техники со стороны заказчиков и генподрядчиков.

Эксплуатационный ресурс и риски

В последние годы архитектурный облик Минска формируется за счет объектов со сложной геометрией фасадов и высотными конструкциями. Современная техника была активно задействована на возведении крупнейших спортивных, социальных и торгово-развлекательных объектов Минска на протяжении 2022-2025 годов.

На таких объектах риски, связанные с эксплуатацией оборудования, возрастают кратно. Традиционно лидировавшие на рынке американские и европейские брэнды давно прекратили официальное присутствие и сервисную поддержку.

Важно понимать: нормативный срок безопасной эксплуатации коленчатого подъемника составляет 10 лет. Парки многих арендных компаний сегодня состоят из техники, приближающейся к этому порогу или перешагнувшей его.

Формирование нового стандарта безопасности

Безопасность работ на высоте сегодня обеспечивается не только репутацией брендов, но и техническим состоянием, а также наличием современных систем защиты. Арендуя коленчатый подъемник, профессиональные участники рынка все чаще отдают предпочтение новым машинам от ведущих китайских производителей, представительства и дилерские центры которых уже давно открыты в России и Беларуси.

Эти бренды стали де-факто новым стандартом на знаковых стройках столицы. Современная подъемная техника китайских производителей имеет интеллектуальные датчики момента опрокидывания и системы предотвращения защемления оператора. А ответственные арендные компании всегда строго следят за своевременным выполнением технических осмотров и других сервисных процедур, влияющих на безопасность.

Смещение фокуса в сторону новых высокотехнологичных брендов - это не вопрос экономии, а требование промышленной безопасности. Для сложных строительных объектов, которые с каждым годом строятся и проектируются в Беларуси, использование новых и безопасных подъемников является одним из способов минимизировать риски травматизма и обеспечить соблюдение жестких строительных графиков.