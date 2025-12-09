В Вильнюсе около 10 тыс. человек вышли на митинг в защиту свободы СМИ

В Литве оказывают давление свободу слова. Около 10 тыс. человек вышли в Вильнюсе на митинг в защиту прессы. Акция получила название "Руки прочь от свободы слова!" и была связана с попытками политиков покушаться на независимость национального вещания. Протестующие требуют, чтобы любые проекты, связанные со СМИ, политики рассматривали только после предварительного обсуждения их с сообществом журналистов и медиасферы.