Австралия распродает военные объекты, чтобы закрыть дефицит в обороне
Автор:Редакция news.by
Канберра пересматривает сферу обороны. Правительство Австралии выставит на продажу 67 военных объектов, чтобы частично компенсировать дефицит оборонных возможностей. С молотка пойдут знаковые базы в крупных городах страны. Большинство из них уже не используется, либо - в запущенном состоянии.
По оценкам властей, распродажа может принести до миллиарда 800 млн долларов. Вырученные средства планируют направить на закрытие "критических разрывов" в обороноспособности и на инфраструктуру в рамках альянса АУКУС (в него входят Австралия, Великобритания и США). Кроме того, станут укреплять северные и западные рубежи континента.