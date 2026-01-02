Бенгальские огни могли стать причиной трагедии на горнолыжном курорте в Швейцарии

Скорбит Швейцария: государственные флаги на Федеральном дворце в Берне приспущены на 5 дней в знак траура по жертвам взрыва и пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В новогоднюю ночь в местном баре погибло 40 человек, пострадали порядка 115. Как показывают видео и фото, причиной трагедии могли стать бенгальские огни.