Бенгальские огни могли стать причиной трагедии на горнолыжном курорте в Швейцарии
Автор:Редакция news.by
Скорбит Швейцария: государственные флаги на Федеральном дворце в Берне приспущены на 5 дней в знак траура по жертвам взрыва и пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В новогоднюю ночь в местном баре погибло 40 человек, пострадали порядка 115. Как показывают видео и фото, причиной трагедии могли стать бенгальские огни.
В полиции работают над идентификацией жертв
К бару, где вспыхнул пожар, несут цветы, свечи и записки. В полиции заявили, что приоритетной задачей до дальнейшего уведомления будет идентификация жертв, что займет несколько дней. Президент Швейцарии назвал произошедшее одной из самых страшных трагедий в истории страны.