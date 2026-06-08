Военный эксперт Степанов: Европа разворачивает наступательную инфраструктуру вдоль границы Беларуси

"Мы видим, что вдоль всей нашей границы, вдоль границы Беларуси разворачивается однозначно наступательная военная инфраструктура. Ее элементы - это, конечно же, эшелонированная система ПВО и ПВО, которая еще с начала нулевых активизировалась якобы в рамках противодействия угрозы со стороны Ирана. Мы понимаем, что реально формировался защитный контур для того, чтобы блокировать наши наступательные системы и возможные ответные меры на их агрессию. Следующий момент: мы сейчас знаем, что развивается проект "Стена дронов". Это, де-факто, комплексный подход - формирование распределенной сети производственных предприятий (можно назвать его экспедиционным ВПК) для массового выпуска различного типа БПЛА. И это, кстати, происходит не без участия Соединенных Штатов Америки, которые, во-первых, владеют большей частью активов европейского военно-промышленного комплекса, а во-вторых, локализуют производственные линии своих техногигантов, таких как, допустим, Anduril".