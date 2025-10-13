Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется 10 тыс. долларов

Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется не только получить визу, но и внести залог в размере 10 тыс. долларов, сообщает BBC. Решение об этом власти Мали приняли после того, как аналогичную меру в отношении граждан африканской страны ввели власти США, пишет газета "Коммерсант".

Требование о визовом залоге для граждан Мали власти США объяснили "защитой американских границ и укреплением национальной безопасности США". Министерство иностранных дел Мали заявило, что, поскольку США ввели этот сбор в одностороннем порядке, страна решила "запустить точно такую же визовую программу" для граждан США.

