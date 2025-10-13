3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется 10 тыс. долларов
Автор:Редакция news.by
Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется 10 тыс. долларовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6709e5ad-edf0-4373-9a91-6899ec0d2dba/conversions/79ef3b33-a526-4aca-a13b-c2289bac18c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6709e5ad-edf0-4373-9a91-6899ec0d2dba/conversions/79ef3b33-a526-4aca-a13b-c2289bac18c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6709e5ad-edf0-4373-9a91-6899ec0d2dba/conversions/79ef3b33-a526-4aca-a13b-c2289bac18c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6709e5ad-edf0-4373-9a91-6899ec0d2dba/conversions/79ef3b33-a526-4aca-a13b-c2289bac18c0-xl-___webp_1920.webp 1920w
Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется не только получить визу, но и внести залог в размере 10 тыс. долларов, сообщает BBC. Решение об этом власти Мали приняли после того, как аналогичную меру в отношении граждан африканской страны ввели власти США, пишет газета "Коммерсант".
Требование о визовом залоге для граждан Мали власти США объяснили "защитой американских границ и укреплением национальной безопасности США". Министерство иностранных дел Мали заявило, что, поскольку США ввели этот сбор в одностороннем порядке, страна решила "запустить точно такую же визовую программу" для граждан США.