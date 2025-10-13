Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется 10 тыс. долларов

Для въезда в Мали гражданам США теперь потребуется не только получить визу, но и внести залог в размере 10 тыс. долларов, сообщает BBC. Решение об этом власти Мали приняли после того, как аналогичную меру в отношении граждан африканской страны ввели власти США, пишет газета "Коммерсант".