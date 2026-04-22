Два человека погибли из-за утечки химических веществ на заводе в США

ЧП произошло в американском штате Западная Вирджиния. Два человека погибли, 19 пострадали в результате утечки химических веществ на предприятии по регенерации серебра в городе Нитро.

Инцидент произошел, когда рабочие проводили очистку и дезактивацию завода, который находится в процессе закрытия. Произошла химическая реакция с участием азотной кислоты, в результате образовался токсичный сероводород.