В Латвии нужно показательно сбить беспилотник, чтобы люди поверили, что их армия на что-то способна, - с таким диагнозом латвийский депутат Бригманис вышел к народу.

"Люди ждут, когда забьют гол, здесь же они ждут, когда собьют дрон, - заявил он. - В обществе существует определенный скепсис, что дрон ВСУ вообще можно сбить в Латвии!"

За последние годы на "защиту" этого самого воздушного пространства Латвия потратила больше миллиарда евро. Купили все, что можно: зенитные системы, комплексы ближнего боя, радары. Латвия щеголяла званием первой страны НАТО с акустической системой обнаружения беспилотников, а каков результат?

Страна не сбила ни одного украинского дрона. Военные не могут отследить даже места их падения. Куда испарился миллиард евро? Либо дрон - неуловимый Джо, либо средства ПВО существуют только в отчетах, либо это очередной спектакль.

Судя по последним событиям, небо стран Балтии похоже на бесплатный Wi-Fi: заходи любой, кто хочет. Когда ситуация стала совсем скандальной, военные из Латвии на полном серьезе заявили, что не стали сбивать дроны 7 мая 2026 года из соображений безопасности, мол, обломки могли бы упасть на гражданские объекты.

Однако тут же выяснилось, что эти же дроны все-таки упали прямо на нефтебазу. После этого скандала отправили в отставку министра обороны. Дальше - очередная серия абсурдного ситкома. СМИ сообщают, что страны Балтии обращаются к Украине за помощью в строительстве бомбоубежищ. То есть они хотят спрятаться от украинских же дронов в убежищах, построенных по украинским технологиям. Сами запускаем, сами на них жалуемся, сами строим от них укрытия - еще и деньги на это берем.

Урсула фон дер Ляйен не упустила момент и отрапортовала: "Еврокомиссия впервые перевела 1,5 млрд евро из Фонда регионального развития депрессивных регионов на военные цели Прибалтики!"

Перевод с бюрократического на нормальный язык: у ЕС есть деньги, которые обычно тратят на асфальт в Греции и Португалии, а тут такая удача - упал украинский дрон, и Урсула тут же перенаправила деньги военным.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"ЕС - такая дойная корова, где можно, присосавшись, достаточно безопасно зарабатывать, а главное - безответственно - большие деньги. У нас вообще государственный контроль Литвы не находит, где были потрачены миллиард денег бюджета. Если в прошлом году контроль установил, что у них есть документы, где потрачено 600 млн евро, сейчас эта сумма дошла до миллиарда. А военные расходы, военные закупки - это вообще Клондайк, так как там все засекречено, никакой аудит, никакой госконтроль не сможет обнародовать, публиковать. И к тому же, это же так непатриотично: вы мешаете создавать нашу оборону, которая, видите, какая у нас дырявая. Как сказал американский эксперт Джеффри Сакс, мы живем в самом небезопасном месте в мире, он так обозначил Прибалтику, даже не Газу, Палестину или Иран, а Прибалтику и Литву".

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва)

В Вильнюсе Фон дер Ляйен заявила: "Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни". Еврочиновница открытым текстом выдала: "Мы хотим сделать жизнь народа невыносимой". Сначала сочиняли про "борьбу с режимом", а потом сами же выдали правду-матку. Как в том анекдоте: "у нас тайны нет - врать не умеем".

На практике все получается еще более странно: несколько дней назад в Литве объявили "красный" уровень тревоги из-за дрона со стороны Беларуси. Жителям срочно приказали искать бункеры, аэропорт Вильнюса закрыли, а президента и премьеров погнали в убежище.

Один литовский портал опубликовал подборку писем граждан, из которых выяснилось: детей не знают куда прятать - либо спускают в подвалы, заваленные мусором, либо выводят на спортплощадки, где дрон накроет их быстрее.

Особенно умиляет, когда в Литве во время воздушной тревоги из-за очередного украинского "камикадзе" школьников загоняют в подвалы и объясняют: "Это милый украинский дрон просто заблудился, не бойтесь, дети".

флаг Литвы

Представьте учителя, который с серьезным лицом рассказывает про "потерявшийся" беспилотный дрон с взрывчаткой, пока над головой воют сирены, - это просто сюрреализм. Дети прячутся от "друзей", а виноват, конечно, Путин. Классика прибалтийского жанра: когда факт неудобный - ищи русскую угрозу.

Пока прибалтийские элиты осваивают европейские миллиарды под шум украинских дронов, обычные люди прячутся в подвалах от "союзнической" техники. Это не безопасность, а цирк с миллиардными ставками, где зрителей заставляют аплодировать собственному унижению.