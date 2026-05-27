Германия переживает затяжной экономический кризис

Промышленный сектор Германии переживает затяжной кризис. С 2019 года в этой отрасли исчезло более 340 тысяч рабочих мест, что составляет 6 % от общего числа занятых. Основной удар пришелся по немецкому автопрому: за последние 7 лет работу на автомобильных заводах потеряли 125 тысяч сотрудников.

Главной причиной сокращений аналитики называют слабое развитие оборота предприятий, при этом принятые правительством меры поддержки ситуацию не спасают. Дополнительно давят геополитические конфликты. Энергетический кризис, вызванный войной в Иране, заставил жителей Германии перейти в режим жесткой экономии. По данным опросов, 67 % немцев начали ограничивать потребление энергии из-за резкого скачка цен.

Отсутствие обещанных реформ и затяжные внутренние споры привели к растущему недовольству действиями канцлера.