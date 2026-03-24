Иран не прекратит боевые действия, пока с него не будут сняты все санкции. С таким заявлением выступил военный советник верховного лидера страны. Резаи подчеркнул: "Мы также требуем международных гарантий - невмешательства США во внутренние дела Исламской Республики - это решение народа, верховного лидера и вооруженных сил.

Страны продолжают обмениваться ударами

Стороны продолжают обмениваться ударами. Иран ночью нанес ракетный удар по северу Израиля. В соцсетях публикуют кадры, как утверждается, атаки и ее последствий в районе Хайфы.