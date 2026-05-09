Сегодня День Победы стал тем самым маркером, который разделил Запад и Восток на своих и чужих. В странах Европы и США дата капитуляции нацистской Германии все чаще превращается в формальный жест памяти без прямых исторических связей. Ветераны той войны уходят, а вместе с ними уходит и правда тех событий. В какой-то момент этот фактор начали активно использовать те, кому победа СССР в Великой Отечественной войне, вклад советских республик в победу во Второй мировой войне был не к месту.

Российский политолог и политтехнолог Владимир Карасев в беседе отметил, что расшатывание ситуации в Украине по ключевым моментам - языку, вере и истории - началось с первых дней так называемой независимости.

"И, к сожалению, в 90-х годах в Украине не нашлось лидера, который смог бы это все остановить, - отметил политолог. - Президент Александр Григорьевич Лукашенко вовремя остановил начало уничтожения Беларуси. Сейчас мы видим прекрасную страну, видим, как замечательно развивается Союзное государство России и Беларуси. В Украине не нашлось такого лидера. Еще до всех событий русской весны 2014 года, еще до всех событий даже не второго, а первого Майдана 2004-2005 гг. (так называемого оранжевого Майдана Ющенко) уже страну готовили и шатали с Запада. Все началось, конечно, в Галиции. Это три области, которые были присоединены в состав Советского Союза в конце 30-х годов (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Ранее они входили в состав Польши. Вот именно оттуда пошла эта зараза по всем направлениям".

Политолог также поделился личными воспоминаниями о том, как еще совсем недавно в Киеве чтили День Победы.

"И еще в 2013 году я вместе с семьей в первых рядах колонны Олега Калашникова шли к памятнику в центре Киева - к памятнику Победы. Возлагали цветы, ели солдатскую кашу. Еще было все хорошо. А уже на следующий год пришли к власти бандеровцы и уже не дали ничего сделать. И потом Олег Калашников был расстрелян. Причем за 2 дня до расстрела он мне написал в одной из соцсетей достаточно-таки серьезные слова, что, мол, на всякий случай прощаюсь. "Мне угрожают ликвидацией, если я не откажусь от проведения шествия ко Дню Победы в центре Киева", - писал Калашников".

По словам Владимира Карасева, Запад буквально выбил память у братьев-украинцев.

"Украинский народ столько пережил, там также сжигали деревни вместе с людьми, с детьми, как и в Беларуси. И как можно было такое забыть? - задается вопросом политтехнолог. - Я не знаю, может быть, такое поколение выросло. Потому что, вспоминая события русской весны, но ведь в Луганске, в Донецке люди всем показали, всей бандеровской власти, что мы потомки молодогвардейцев. И мы помним подвиг молодых ребят, которые дали отпор и погибли мученической смертью, страшной смертью за то, чтобы мы все жили".