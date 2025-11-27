Катастрофа стоимостью 110 млн евро: в Латвии подсчитали ущерб от потери урожая

В Латвии официально прекратилось действие чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, которое ввели еще в августе 2025 года. Тогда проливные дожди практически уничтожили урожай зерновых. Потери - от 50 до 70 %.

По итогам сезона власти подсчитали ущерб: он составил 110 миллионов евро. Официальная Рига надеется на помощь Евросоюза в компенсации убытков: в бюджете Латвии просто нет средств для помощи фермерам.