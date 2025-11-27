3.71 BYN
Катастрофа стоимостью 110 млн евро: в Латвии подсчитали ущерб от потери урожая
Автор:Редакция news.by
В Латвии официально прекратилось действие чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, которое ввели еще в августе 2025 года. Тогда проливные дожди практически уничтожили урожай зерновых. Потери - от 50 до 70 %.
По итогам сезона власти подсчитали ущерб: он составил 110 миллионов евро. Официальная Рига надеется на помощь Евросоюза в компенсации убытков: в бюджете Латвии просто нет средств для помощи фермерам.
Фермеры же оценивают ситуацию как подлинную катастрофу, уже звучат заявления, что в 2026 году пропадет из продажи знаменитый ржаной хлеб, его не из чего будет выпекать.