Катастрофа стоимостью 110 млн евро: в Латвии подсчитали ущерб от потери урожая

В Латвии официально прекратилось действие чрезвычайного положения в сельском хозяйстве, которое ввели еще в августе 2025 года. Тогда проливные дожди практически уничтожили урожай зерновых. Потери - от 50 до 70 %.

По итогам сезона власти подсчитали ущерб: он составил 110 миллионов евро. Официальная Рига надеется на помощь Евросоюза в компенсации убытков: в бюджете Латвии просто нет средств для помощи фермерам.

Фермеры же оценивают ситуацию как подлинную катастрофу, уже звучат заявления, что в 2026 году пропадет из продажи знаменитый ржаной хлеб, его не из чего будет выпекать.

