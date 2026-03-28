"Кубинцы готовы сражаться" - депутат Клишевич о давлении США на Остров свободы

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в программе "Актуальное интервью" дал оценку текущей ситуации на Кубе, отметив, что остров Свободы столкнулся с беспрецедентным давлением, которое можно квалифицировать как попытку геноцида со стороны США.

По словам парламентария, критическое положение кубинского государства вызвано искусственным созданием энергетического коллапса. Основные источники подпитки энергетики Кубы - нефть из Венесуэлы и Мексики - перестали поступать из-за прямого давления со стороны Соединенных Штатов.

"Запасов после этого оставалось на три месяца. За счет этой нефти вырабатывалось электричество, которое поставлялось на объекты социальной критической инфраструктуры. Сегодня эти запасы заканчиваются", - констатировал Сергей Клишевич.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич

Депутат пояснил, что, несмотря на попытки властей острова оперативно переключить социальные объекты на солнечные батареи и альтернативные электростанции, обеспечить равномерное энергоснабжение в таких условиях невозможно - это приводит к системным сбоям.

Особую тревогу у белорусского парламентария вызывает ситуация в медицинской сфере. Он акцентировал внимание на заявлениях руководства Кубы о невозможности проведения плановых операций детям из-за отсутствия электричества в больницах. В учреждениях здравоохранения образовались огромные очереди на оперативное вмешательство.

"По сути дела, это можно назвать геноцидом кубинского народа", - заявил Сергей Клишевич, добавив, что к экономическому удушению добавляются диверсионные операции и гибридные атаки на кубинское общество.

блэкаут в Кубе

В качестве примера он привел инцидент с поджогом офиса Коммунистической партии в одном из городов страны, а также участившиеся аварии на электростанциях и объектах социально-экономической инфраструктуры. По убеждению депутата, подобные действия не обходятся без внешней организации.

Сергей Клишевич напомнил, что Куба с 1961 года находится под давлением США, сталкиваясь с попытками захвата власти. Только за время правления Фиделя Кастро было совершено более 600 покушений.

"Кубинцы готовы сегодня выстоять и отстоять свое право жить на своей земле по своим законам. Недавнее заявление президента Кубы это подтверждает. Для кубинского общества очень важна идеология и смыслы - это основа его монолитного состояния", - подчеркнул он.

Говоря о причинах эскалации, депутат отметил, что политика Дональда Трампа, в первую очередь, продиктована бизнес-интересами. Целью США является подчинение материальных ресурсов региона, в частности, кубинского никеля, крайне востребованного в американской промышленности.

флаг США

По его словам, риторика о недопустимости существования социалистического государства у границ США используется лишь как прикрытие, в то время как реальные действия (на примере Венесуэлы и Гренландии) демонстрируют истинные цели Вашингтона.

Отвечая на вопрос о возможных методах воздействия, Сергей Клишевич заявил, что прямое военное вторжение, аналогичное высадке в заливе Свиней в 1961 году, маловероятно. Такой шаг, по его мнению, грозит США значительными финансовыми издержками и потерями среди военнослужащих, что критически скажется на рейтинге республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года.

"Информационная война - неотъемлемая часть гибридной войны, и военные угрозы звучать будут. Но дойдут ли они до практических действий? Это маловероятно. Американское общество, где много выходцев из Латинской Америки, не поддерживает вмешательство в дела родных стран. Это большие политические и финансовые риски для Трампа", - пояснил депутат.

Он предположил, что США продолжат политику экономического удушения, пытаясь заставить народ страдать и пойти на уступки, как это уже было в Венесуэле.

Рассуждая о внутриполитической ситуации в США, Сергей Клишевич указал на то, что решить внутренние проблемы американскому руководству оказалось сложнее, чем пытаться влиять на другие государства. Однако он отметил, что текущий вектор политики Вашингтона сталкивается с растущим сопротивлением в мире.

"Сейчас мир уже совсем не тот, который был 10-15 лет назад: есть Китай и Россия. Мы наблюдаем, как Иран успешно борется с попытками подчинить его интересам США. Неуспех Штатов в отношении Ирана - это удар по Трампу и его партии", - заявил парламентарий.

