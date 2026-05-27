3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Меркель считает, что конфликт в Украине продлится еще 10 лет
Автор:Редакция news.by
По данным СМИ, Владимир Зеленский предложил чиновникам готовиться к тому, что боевые действия продлятся еще 2-3 года.
В то же время Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, выступила с еще более красноречивым заявлением: "Надеюсь, что лет через 10 война окончится и таким образом, что Украина будет независимой, свободной, суверенной страной!"
Меркель, хотя и ушла в отставку 5 лет назад, остается одним из самых информированных и влиятельных политиков Европы. Случайных оговорок она себе не позволяет. О том, что Старый Свет готовится к длительной и, главное, континентальной войне, говорят многие, включая натовских генералов.