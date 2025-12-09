Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины. В заявлении, помимо прочего, содержатся обвинения в геноциде населения республик Донбасса. Москве дали время (до 7 декабря 2027 года), чтобы представить собранные ранее доказательства военных преступлений киевского режима.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении высшего политического и военного руководства Украины по уголовному делу о геноциде на территории Донецкой Народной Республики и Луганской.



Всего по делу о геноциде в Донбассе проходит 41 человек. Среди обвиняемых - бывший и нынешний главкомы ВСУ Залужный и Сырский, экс-президент Порошенко, секретарь СНБО Умеров, глава Минобороны Шмыгаль, бывший премьер Яценюк и недавно уволенный глава офиса Зеленского Ермак.