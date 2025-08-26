На карнавале в Ноттинг-Хилле в Лондоне полиция задержала более 420 человек

Более 420 человек задержала полиция Лондона в ходе карнавала в Ноттинг-Хилле в связи с различными нарушениями.

Это подозрения в распространении наркотиков, хранении холодного оружия, ограблениях и сексуальных преступлениях. Два человека на фестивале получили ножевые ранения.

Обеспечением безопасности на уличном празднике занимались более 7 тысяч полицейских.