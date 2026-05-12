Новые власти Венгрии не поддержат ускоренное вступление Украины в ЕС
Смена власти в Венгрии продолжает превращаться в эпичный обман века. Тем, кто верил в оппозиционность Мадьяра, пока остается лишь вздыхать.
Будущая глава МИД Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет блокировать путь Украины в Евросоюз, однако выступит против любых ускоренных процедур вступления.
В отношении Москвы новое руководство планирует частичную корректировку курса, однако Россия сохранит статус важного партнера. Такая позиция продиктована энергетической зависимостью.
Что же касается Брюсселя, Венгрия намерена провести перезагрузку отношений, но продолжит возражать против тех санкций Евросоюза, которые наносят прямой ущерб национальным интересам страны.