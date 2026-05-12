Смена власти в Венгрии продолжает превращаться в эпичный обман века. Тем, кто верил в оппозиционность Мадьяра, пока остается лишь вздыхать.

Будущая глава МИД Анита Орбан заявила, что Будапешт больше не будет блокировать путь Украины в Евросоюз, однако выступит против любых ускоренных процедур вступления.

В отношении Москвы новое руководство планирует частичную корректировку курса, однако Россия сохранит статус важного партнера. Такая позиция продиктована энергетической зависимостью.