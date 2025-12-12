Разгул хулиганства в Великобритании. Фейерверки вместо билетов - новый тренд набирает популярность среди молодежи. Местные СМИ бьют тревогу: "беспредельные" подростки бросают пиротехнику в автобусы и разбивают стекла. Сценарий повторяется по всей стране.

Помимо прочего, полиция Британии зафиксировала увеличение числа преступлений, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией детей в Англии и Уэльсе. По сравнению с 2024 годом, оно выросло на 6 %.