Подростки штурмуют автобусы в Британии: новый тренд набирает популярность среди молодежи
Автор:Редакция news.by
Разгул хулиганства в Великобритании. Фейерверки вместо билетов - новый тренд набирает популярность среди молодежи.
Местные СМИ бьют тревогу: "беспредельные" подростки бросают пиротехнику в автобусы и разбивают стекла. Сценарий повторяется по всей стране.
Помимо прочего, полиция Британии зафиксировала увеличение числа преступлений, связанных с сексуальным насилием и эксплуатацией детей в Англии и Уэльсе. По сравнению с 2024 годом, оно выросло на 6 %.