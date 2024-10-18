Politico: НАТО хочет использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике

Издание Politico сообщает о планах НАТО. Альянс хочет использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике с целью усилить оборону против России.

Соглашение было достигнуто на полях встречи глав Минобороны альянса в Брюсселе.

Представители блока договорились о продвижении инициативы под названием Northlink, в рамках которой будут использоваться уже существующие коммерческие спутники.