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Politico: НАТО хочет использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике

Издание Politico сообщает о планах НАТО. Альянс хочет использовать спутниковые коммуникационные сети в Арктике с целью усилить оборону против России.

Соглашение было достигнуто на полях встречи глав Минобороны альянса в Брюсселе.

Представители блока договорились о продвижении инициативы под названием Northlink, в рамках которой будут использоваться уже существующие коммерческие спутники.

Ранее со стороны России прозвучало заявление, что Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.

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