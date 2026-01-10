Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков на протесты

Иран во власти стихийных беспорядков. Страну продолжают сотрясать массовые акции протеста, перерастающие в погромы. Активисты забрасывают камнями правоохранителей, поджигают баррикады и транспортные средства.



По данным CNN, число погибших возросло до 78, более 2 600 человек арестовано. Силы правопорядка Ирана отправляют сообщения на номера владельцев иранских SIM-карт с призывом к семьям предотвратить участие подростков в протестах.



Власти страны призвали провести 12 января народные собрания в знак протеста против беспорядков. Гостелерадиокомпания Ирана отмечает, что старт акции будет дан в 13:30 в Тегеране.