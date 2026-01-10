3.68 BYN
Полиция Ирана призывает семьи не пускать подростков на протесты
Иран во власти стихийных беспорядков. Страну продолжают сотрясать массовые акции протеста, перерастающие в погромы. Активисты забрасывают камнями правоохранителей, поджигают баррикады и транспортные средства.
По данным CNN, число погибших возросло до 78, более 2 600 человек арестовано. Силы правопорядка Ирана отправляют сообщения на номера владельцев иранских SIM-карт с призывом к семьям предотвратить участие подростков в протестах.
Власти страны призвали провести 12 января народные собрания в знак протеста против беспорядков. Гостелерадиокомпания Ирана отмечает, что старт акции будет дан в 13:30 в Тегеране.
Трампу доложили о вариантах атаки против Ирана
Дональд Трамп всерьез задумывается об ударах по Ирану. Президенту США уже доложили о возможных вариантах атаки на фоне протестов, информирует The New York Times. Как минимум некоторые из вариантов предполагают атаку на силы безопасности, участвующие в противодействии протестам.