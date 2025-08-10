Полиция в Лондоне арестовала участников пропалестинской демонстрации

Мирный протест в Лондоне обернулся массовыми арестами. Задержано более 450 участников в рамках курса на запрет пропалестинских выступлений.

Весь протест выразился в том, что так называемые "нарушители" всего лишь держали в руках таблички в поддержку запрещенного движения "Акция за Палестину". Полиция с подачи Даунинг стрит расценила это как достаточный повод для задержания активистов. Взяли под стражу даже 81-летнюю женщину.