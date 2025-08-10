3.71 BYN
Полиция в Лондоне арестовала участников пропалестинской демонстрации
Автор:Редакция news.by
Мирный протест в Лондоне обернулся массовыми арестами. Задержано более 450 участников в рамках курса на запрет пропалестинских выступлений.
Весь протест выразился в том, что так называемые "нарушители" всего лишь держали в руках таблички в поддержку запрещенного движения "Акция за Палестину". Полиция с подачи Даунинг стрит расценила это как достаточный повод для задержания активистов. Взяли под стражу даже 81-летнюю женщину.
Тот же подход к свободе собраний продемонстрировала и полиция Парижа - там вспыхнули столкновения после того, как правоохранители разогнали группу пропалестинских демонстрантов. Активисты пытались призвать французские власти к санкциям против Израиля, а также к признанию Палестинского государства.